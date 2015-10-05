Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 904905906907 Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:40 Banderlog написав: Wirująświatła написав: rjkz написав: А в США люди покупают в кредит мотоциклы, на которых покатаются с полгода и потом они годами пылятся, А в США люди покупают в кредит мотоциклы, на которых покатаются с полгода и потом они годами пылятся, поспорю. Есть явная жизненная необходимость - еда, жильё, одежда, медицина/гигиена. А есть неявная - семья, дети, мотоциклы, путешествия, предметы искусства, муз.инструменты. Без чего можно обойтись без потери комфорта.



поспорю. Есть явная жизненная необходимость - еда, жильё, одежда, медицина/гигиена. А есть неявная - семья, дети, мотоциклы, путешествия, предметы искусства, муз.инструменты. Без чего можно обойтись без потери комфорта.

Да пан психолог, ви не перестаєте дивувати... сімя й діти в один ряд з мотоциклом й музикальними інструментами Да пан психолог, ви не перестаєте дивувати... сімя й діти в один ряд з мотоциклом й музикальними інструментами

а какая супер ценность в семье/в детях? . Нельзя настолько субъективно понимать мир. Кто то живёт сам/ с кошечкой/собачкой и вполне счастлив, особенно после неудачного брака. Предложи им семью или мотоцикл вероятно они выберут 2е.



Знаешь сколько семей несчастливых? Мучают друг друга, но разбежаться (по разным причинам) не могут. Чаще всего из-за квартиры. Или сколько примеров когда муж платит алименты, а бывшая супруга их тратит с новым ухажёром.



тут один недавно писал такое



Вам не поняти, но я ніби вже вмер тіки іще даю ОЦУ по телефону і плачу комунальні та типу аліментів там вмер. Якось трудно сприймати проблеми мирної жизні. Як не прискорбно єдіномишлєнніків в мене в сімї нема.Вам не поняти, но я ніби вже вмер тіки іще даю ОЦУ по телефону і плачу комунальні та типу аліментівтам вмер. Якось трудно сприймати проблеми мирної жизні.



В детях тоже (объективно) никакой супер ценности нет. Разные они бывают. Есть кейс когда подросток живший с мамой вынес из квартиры всё, маму бил требуя деньги, пропадал по неделе неизвестно где, потом в тюрягу сел. Что лучше такой сын или мотоцикл? Мама с удовольствием бы от него избавилась и без мотоцикла взамен. Ещё бы сама доплатила. Но чаще другое, только ребенок вырастает как уходит от родителей с первой же юбкой.





Про то что женщину с ребенком не сильно берут замуж слышал? Боятся что ребенок не признает в новом ухажёре отца или ревности, конфликта интересов. Если женщина хочет новую семью для всех лучше на время отдать ребенка бабушкам. Бывает психологически нелегко подростку принять в семью чужого мужчину. В этой ситуации он как бы обуза. Но и новый муж тоже может не принять психологически чужого ребенка. Такие риски тоже есть.



ну и были бы дети ценностью, всех сирот давно бы усыновили.



В родителях ценность есть. Они тебя вырастили, воспитали, душу вложили. Защищали от тяжелых жизненных ситуаций. Когда ты болел рядом с кроваткой сидели. А дети тебе шо сделали? пройдёт 20-30-40 лет прежде чем от них будет польза/благодарность.





### Эволюционные причины сепарации от родителей

Природа действительно "запрограммировала" механизмы, которые способствуют постепенному отрыву детей от родителей, чтобы они могли размножаться и выживать самостоятельно.



1. **Теория конфликта родителей и потомства (parent-offspring conflict)**: Разработана Робертом Трайверсом в 1974 году. Согласно ей, родители и дети имеют частично расходящиеся генетические интересы. Родители хотят распределить ресурсы (время, еду, заботу) между всеми детьми (включая будущих), чтобы максимизировать общее выживание потомства. А каждый ребёнок хочет максимум ресурсов для себя, даже если это вредит братьям/сёстрам (с которыми он делит только 50% генов). Со временем, когда ребёнок становится независимым, привязанность ослабевает, чтобы он мог уйти и инвестировать в своё собственное потомство. Это видно в "конфликте отлучения" (weaning conflict): младенцы "требуют" больше, чем нужно, но мать "отталкивает" их для новых беременностей.



2. **Подростковый бунт как механизм избежания инцеста и поиска партнёров**: В эволюционной перспективе подростки начинают "отвергать" родителей и семью, чтобы покинуть "племя" и найти партнёров с разными генами. Это предотвращает инбридинг (кровосмешение), который снижает генетическое разнообразие и повышает риск болезней. Биологически это связано с гормональными изменениями в пубертате: подростки становятся менее комфортны с родителями и ищут сверстников. Это "скрипт" эволюции — как у животных, где молодые особи уходят из стаи для спаривания. Например, в первобытных обществах (охотники-собиратели) подростки часто уходили в другие группы, чтобы избежать близкородственных связей.



3. **Привязанность и её эволюция**: По теории Джона Боулби (привязанность), сильная любовь к родителям в детстве обеспечивает выживание (защита, питание). Но во взрослении привязанность переключается на партнёров и друзей — это адаптация для создания новой семьи. Если привязанность к родителям остаётся слишком сильной (например, в случае "эмоционального инцеста" или чрезмерной опеки), это может мешать независимости и репродуктивному успеху.



В итоге, "природа" не делает так, чтобы дети "не любили" родителей — любовь эволюционно выгодна для раннего выживания. Но она ослабляет привязанность в подростковом возрасте, чтобы дети могли сепарироваться, найти пару и продолжить род без конфликтов интересов.



а какая супер ценность в семье/в детях? . Нельзя настолько субъективно понимать мир. Кто то живёт сам/ с кошечкой/собачкой и вполне счастлив, особенно после неудачного брака. Предложи им семью или мотоцикл вероятно они выберут 2е.Знаешь сколько семей несчастливых? Мучают друг друга, но разбежаться (по разным причинам) не могут. Чаще всего из-за квартиры. Или сколько примеров когда муж платит алименты, а бывшая супруга их тратит с новым ухажёром.тут один недавно писал такоеВ детях тоже (объективно) никакой супер ценности нет. Разные они бывают. Есть кейс когда подросток живший с мамой вынес из квартиры всё, маму бил требуя деньги, пропадал по неделе неизвестно где, потом в тюрягу сел. Что лучше такой сын или мотоцикл? Мама с удовольствием бы от него избавилась и без мотоцикла взамен. Ещё бы сама доплатила. Но чаще другое, только ребенок вырастает как уходит от родителей с первой же юбкой.Про то что женщину с ребенком не сильно берут замуж слышал? Боятся что ребенок не признает в новом ухажёре отца или ревности, конфликта интересов. Если женщина хочет новую семью для всех лучше на время отдать ребенка бабушкам. Бывает психологически нелегко подростку принять в семью чужого мужчину. В этой ситуации он как бы обуза. Но и новый муж тоже может не принять психологически чужого ребенка. Такие риски тоже есть.ну и были бы дети ценностью, всех сирот давно бы усыновили.В родителях ценность есть. Они тебя вырастили, воспитали, душу вложили. Защищали от тяжелых жизненных ситуаций. Когда ты болел рядом с кроваткой сидели. А дети тебе шо сделали? пройдёт 20-30-40 лет прежде чем от них будет польза/благодарность. Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 лют, 2026 16:15, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 31559 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3518 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лют, 2026 16:15 Wirująświatła написав: Предложи им семью или мотоцикл вероятно они выберут 2е.

Предложи им семью или мотоцикл вероятно они выберут 2е.

Уставшая от пьянства мужа жена:

- Выбирай, Я или пиво?

- А сколько пива?

(с) Уставшая от пьянства мужа жена:- Выбирай, Я или пиво?- А сколько пива?(с) Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9292 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6510 раз. Подякували: 21725 раз. Профіль 135 84 38 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 904905906907 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 14685

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34