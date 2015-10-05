Banderlog написав:Wirująświatła написав:поспорю. Есть явная жизненная необходимость - еда, жильё, одежда, медицина/гигиена. А есть неявная - семья, дети, мотоциклы, путешествия, предметы искусства, муз.инструменты. Без чего можно обойтись без потери комфорта.
Да пан психолог, ви не перестаєте дивувати... сімя й діти в один ряд з мотоциклом й музикальними інструментами
а какая супер ценность в семье/в детях? . Нельзя настолько субъективно понимать мир. Кто то живёт сам/ с кошечкой/собачкой и вполне счастлив, особенно после неудачного брака. Предложи им семью или мотоцикл вероятно они выберут 2е.
Знаешь сколько семей несчастливых? Мучают друг друга, но разбежаться (по разным причинам) не могут. Чаще всего из-за квартиры. Или сколько примеров когда муж платит алименты, а бывшая супруга их тратит с новым ухажёром.
тут один недавно писал такое
Як не прискорбно єдіномишлєнніків в мене в сімї нема.
Вам не поняти, но я ніби вже вмер тіки іще даю ОЦУ по телефону і плачу комунальні та типу аліментів там вмер. Якось трудно сприймати проблеми мирної жизні.
В детях тоже (объективно) никакой супер ценности нет. Разные они бывают. Есть кейс когда подросток живший с мамой вынес из квартиры всё, маму бил требуя деньги, пропадал по неделе неизвестно где, потом в тюрягу сел. Что лучше такой сын или мотоцикл? Мама с удовольствием бы от него избавилась и без мотоцикла взамен. Ещё бы сама доплатила. Но чаще другое, только ребенок вырастает как уходит от родителей с первой же юбкой.
Про то что женщину с ребенком не сильно берут замуж слышал? Боятся что ребенок не признает в новом ухажёре отца или ревности, конфликта интересов. Если женщина хочет новую семью для всех лучше на время отдать ребенка бабушкам. Бывает психологически нелегко подростку принять в семью чужого мужчину. В этой ситуации он как бы обуза. Но и новый муж тоже может не принять психологически чужого ребенка. Такие риски тоже есть.
ну и были бы дети ценностью, всех сирот давно бы усыновили.
В родителях ценность есть. Они тебя вырастили, воспитали, душу вложили. Защищали от тяжелых жизненных ситуаций. Когда ты болел рядом с кроваткой сидели. А дети тебе шо сделали? пройдёт 20-30-40 лет прежде чем от них будет польза/благодарность.
### Эволюционные причины сепарации от родителей
Природа действительно "запрограммировала" механизмы, которые способствуют постепенному отрыву детей от родителей, чтобы они могли размножаться и выживать самостоятельно.
1. **Теория конфликта родителей и потомства (parent-offspring conflict)**: Разработана Робертом Трайверсом в 1974 году. Согласно ей, родители и дети имеют частично расходящиеся генетические интересы. Родители хотят распределить ресурсы (время, еду, заботу) между всеми детьми (включая будущих), чтобы максимизировать общее выживание потомства. А каждый ребёнок хочет максимум ресурсов для себя, даже если это вредит братьям/сёстрам (с которыми он делит только 50% генов). Со временем, когда ребёнок становится независимым, привязанность ослабевает, чтобы он мог уйти и инвестировать в своё собственное потомство. Это видно в "конфликте отлучения" (weaning conflict): младенцы "требуют" больше, чем нужно, но мать "отталкивает" их для новых беременностей.
2. **Подростковый бунт как механизм избежания инцеста и поиска партнёров**: В эволюционной перспективе подростки начинают "отвергать" родителей и семью, чтобы покинуть "племя" и найти партнёров с разными генами. Это предотвращает инбридинг (кровосмешение), который снижает генетическое разнообразие и повышает риск болезней. Биологически это связано с гормональными изменениями в пубертате: подростки становятся менее комфортны с родителями и ищут сверстников. Это "скрипт" эволюции — как у животных, где молодые особи уходят из стаи для спаривания. Например, в первобытных обществах (охотники-собиратели) подростки часто уходили в другие группы, чтобы избежать близкородственных связей.
3. **Привязанность и её эволюция**: По теории Джона Боулби (привязанность), сильная любовь к родителям в детстве обеспечивает выживание (защита, питание). Но во взрослении привязанность переключается на партнёров и друзей — это адаптация для создания новой семьи. Если привязанность к родителям остаётся слишком сильной (например, в случае "эмоционального инцеста" или чрезмерной опеки), это может мешать независимости и репродуктивному успеху.
В итоге, "природа" не делает так, чтобы дети "не любили" родителей — любовь эволюционно выгодна для раннего выживания. Но она ослабляет привязанность в подростковом возрасте, чтобы дети могли сепарироваться, найти пару и продолжить род без конфликтов интересов.