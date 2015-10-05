RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 908909910911
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 06:25

  rjkz написав:
  Vadim_ написав:
  rjkz написав:
Я тоже какой-то неправильный.
Находясь уже много лет вне Украины и, фактически выделив себя из нее, с 23 февраля (по нйскому времени) находился в состоянии, которому не буду ставить определение, но очень подавленном, не мог заснуть до 2-х часов ночи, а в 5 уже не спал, и эти часы снилась война. На протяжении почти года. Начал принимать мелатонин и магний.
вместо того, чтобы учить лангуаге и интегрироваться дальше в среду, сидим с женой и смотрим контент об Украине. Не украинские, по телемарафону, а о войне в Украине. Хотя Факты айситиви тоже иногда смотрим.
И я такой не один.
Разговариваем с друзьями в Украине, некоторые открытым текстом говорят, что мы больше переживаем о них, чем в среднем киевляне переживают из-за войны.
С чего-бы это? По мнению нашего психолога, это неправильное поведение.
Или события в Миннеаполисе.
Почему нас так зацепило, что убили (3 пули) Рене Гуд? И что расстреляли (10 пуль в упор, менее чем с метра) Алекса Претти? Мы-ж не граждане США. Какое нам до этого должно быть дело?
А такие вещи приводят ...ну не к депрессии, но реально подавленность.
Для нас большим шоком стало 7 октября 2023 года, а многие в Украине даже не знают что там случилось.

коля молодец, уехал в 45+ , устроился на работу, есть где жить, своё или снимаете?


В США?
Я-ж уже много раз писал это на другихх ветках.
Я понимаю, что с постсоветским менталитетом это трудно понять, самому пришлось потратить несколько лет, чтобы перестроить сознание.
В США есть довольно небольшое стечение жизненных обстоятельств, при которых ИМЕЕТ СМЫСЛ обзаводиться своим жильем.
И это не имеет ни практического ни финансового смысла.
Я-бы сказал, что это противоречит здравому смыслу.
Я живу в очень уютной квартире, она мне и вправду очень нравится. Недостатки есть, но это лучшая на данный момент квартира из тех, в которых мы жили в США.
В очень хорошем районе.
За вполне приемлемую плату.
И я не вижу ни финансового ни практического смысла ни покупать что-либо ни переезжать.
Просто поймите - это совершенно другой расклад, нежели в Украине.
Даже психологически. Я более спокоен в аренде, нежели если-бы я этим владел.

спасибо за ответ , но мне спокойнее в своём
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4706
З нами з: 23.05.14
Подякував: 647 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 16:43

Re: Психологія та саморозвиток

Дочь нарисовала меня.
Похож
Скоро полтора года, как не виделись.
Зображення
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6031
З нами з: 17.12.22
Подякував: 219 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
  #<1 ... 908909910911
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06
2 15181
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 19:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10787)
16.02.2026 18:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.