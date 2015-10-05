Форуми / Все про гроші: інші

Я тоже какой-то неправильный.

Я тоже какой-то неправильный.

Находясь уже много лет вне Украины и, фактически выделив себя из нее, с 23 февраля (по нйскому времени) находился в состоянии, которому не буду ставить определение, но очень подавленном, не мог заснуть до 2-х часов ночи, а в 5 уже не спал, и эти часы снилась война. На протяжении почти года. Начал принимать мелатонин и магний.

вместо того, чтобы учить лангуаге и интегрироваться дальше в среду, сидим с женой и смотрим контент об Украине. Не украинские, по телемарафону, а о войне в Украине. Хотя Факты айситиви тоже иногда смотрим.

И я такой не один.

Разговариваем с друзьями в Украине, некоторые открытым текстом говорят, что мы больше переживаем о них, чем в среднем киевляне переживают из-за войны.

С чего-бы это? По мнению нашего психолога, это неправильное поведение.

Или события в Миннеаполисе.

Почему нас так зацепило, что убили (3 пули) Рене Гуд? И что расстреляли (10 пуль в упор, менее чем с метра) Алекса Претти? Мы-ж не граждане США. Какое нам до этого должно быть дело?

А такие вещи приводят ...ну не к депрессии, но реально подавленность.

коля молодец, уехал в 45+ , устроился на работу, есть где жить, своё или снимаете?



В США?

Я-ж уже много раз писал это на другихх ветках.

Я понимаю, что с постсоветским менталитетом это трудно понять, самому пришлось потратить несколько лет, чтобы перестроить сознание.

В США есть довольно небольшое стечение жизненных обстоятельств, при которых ИМЕЕТ СМЫСЛ обзаводиться своим жильем.

И это не имеет ни практического ни финансового смысла.

Я-бы сказал, что это противоречит здравому смыслу.

Я живу в очень уютной квартире, она мне и вправду очень нравится. Недостатки есть, но это лучшая на данный момент квартира из тех, в которых мы жили в США.

В очень хорошем районе.

За вполне приемлемую плату.

И я не вижу ни финансового ни практического смысла ни покупать что-либо ни переезжать.

Просто поймите - это совершенно другой расклад, нежели в Украине.

Похож

Скоро полтора года, как не виделись.

