Я тоже какой-то неправильный.
Находясь уже много лет вне Украины и, фактически выделив себя из нее, с 23 февраля (по нйскому времени) находился в состоянии, которому не буду ставить определение, но очень подавленном, не мог заснуть до 2-х часов ночи, а в 5 уже не спал, и эти часы снилась война. На протяжении почти года. Начал принимать мелатонин и магний.
вместо того, чтобы учить лангуаге и интегрироваться дальше в среду, сидим с женой и смотрим контент об Украине. Не украинские, по телемарафону, а о войне в Украине. Хотя Факты айситиви тоже иногда смотрим.
И я такой не один.
Разговариваем с друзьями в Украине, некоторые открытым текстом говорят, что мы больше переживаем о них, чем в среднем киевляне переживают из-за войны.
С чего-бы это? По мнению нашего психолога, это неправильное поведение.
Или события в Миннеаполисе.
Почему нас так зацепило, что убили (3 пули) Рене Гуд? И что расстреляли (10 пуль в упор, менее чем с метра) Алекса Претти? Мы-ж не граждане США. Какое нам до этого должно быть дело?
А такие вещи приводят ...ну не к депрессии, но реально подавленность.
Для нас большим шоком стало 7 октября 2023 года, а многие в Украине даже не знают что там случилось.
коля молодец, уехал в 45+ , устроился на работу, есть где жить, своё или снимаете?
В США?
Я-ж уже много раз писал это на другихх ветках.
Я понимаю, что с постсоветским менталитетом это трудно понять, самому пришлось потратить несколько лет, чтобы перестроить сознание.
В США есть довольно небольшое стечение жизненных обстоятельств, при которых ИМЕЕТ СМЫСЛ обзаводиться своим жильем.
И это не имеет ни практического ни финансового смысла.
Я-бы сказал, что это противоречит здравому смыслу.
Я живу в очень уютной квартире, она мне и вправду очень нравится. Недостатки есть, но это лучшая на данный момент квартира из тех, в которых мы жили в США.
В очень хорошем районе.
За вполне приемлемую плату.
И я не вижу ни финансового ни практического смысла ни покупать что-либо ни переезжать.
Просто поймите - это совершенно другой расклад, нежели в Украине.
Даже психологически. Я более спокоен в аренде, нежели если-бы я этим владел.
спасибо за ответ , но мне спокойнее в своём