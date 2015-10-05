Wirująświatła написав:

Faceless написав: всі роки скільки я працював в різних компаніях (і в основному це були вельми великі компанії) я навіть не згадаю ні який телефон ні яка марка авто були у моїх керівників чи всяких СЕО. Нікого не гребли марки чи взагалі наявність авто і тим більше телефонів. всі роки скільки я працював в різних компаніях (і в основному це були вельми великі компанії) я навіть не згадаю ні який телефон ні яка марка авто були у моїх керівників чи всяких СЕО. Нікого не гребли марки чи взагалі наявність авто і тим більше телефонів.

Faceless написав: "Зустрічають по одьожкє" загалом дійсно має сенс, проте як на мене дещо інший. Це відповідність очікуванням, в першу чергу, для потенційних клієнтів і партнерів. Саме для цього і існують службові авто, корпоративні вимоги дрес коду і таке інше "Зустрічають по одьожкє" загалом дійсно має сенс, проте як на мене дещо інший. Це відповідність очікуванням, в першу чергу, для потенційних клієнтів і партнерів. Саме для цього і існують службові авто, корпоративні вимоги дрес коду і таке інше

больше того я противник айфонов и авто загрязняющих среду и занимающих пространство вокруг ЖК. И что? Как это влияет на ту организацию, в которой я работал? Был бы я собственником возможно я бы выстраивал мотивацию на других ценностях. Но тут проблема, деньги, авто и статусные вещи понятны всем, а мои ценности были бы многим непонятны. Они непонятны даже на этом форуме, относительно образованных людей.те же яйца. У той компании не было конкурентов, а клиентами были продуктовые магазины, которым без разницы на чем вы привезёте им товар, хоть на ослах. На рампах заднего двора вас даже кассиры не увидят.Служебных авто там тоже не было, но были неписанные правила "дресс кода" и владения статусными вещами,Впрочем были и писанные, например региональным директорам в командировках полагались отели бизнес класса и обед в ресторане (за счёт компании конечно), чтобы РД не выглядел бомжом, обедая на помойке и ночуя в хостеле. Так же РД выделялись средства на поход с торговой командой в сауну или боулинг. То есть топ не был божеством. Приезд РД на филиал был ожидаемым событием. После рабочего дня неформальное общение с коллективом, иногда до утра.Собственник хотел чтобы РД был эталоном личного успеха для подчинённых. Чтобы каждый мелкий сотрудник воочию видел до чего можно дорасти в компании. Соответственно директора филиалов равнялись на РД, супервайзеры равнялись на директоров филиалов, торговые представители на супервайзеров.А теперь представьте что у супервайзера авто и телефон лучше, чем у РД. То есть получается такая постанова, типа зачем стремиться к успеху РД, если даже супервайзеры ездят на Лексусах. Поскольку супервайзер не мог заработать себе на Лексус, объективно бы это не приветствовалось и ломало бы всю систему мотивации.Описанное конечно не идеал, но и не так плохо как вы оцениваете. Комплексы комплексовать по этому поводу. Пожеланием собственника было демонстрация личной успешности топов в лице РД и директоров филиалов. Поскольку ни служебных авто ни личных водителей в компании не было, нагрузка "дресс кода" ложилась на их карманы. Соответственно марка и модель авто имели значение.