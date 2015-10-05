|
Психологія та саморозвиток
Додано: Сер 18 лют, 2026 15:36
Wirująświatła
мышление бомжа и склонность к минимализму не способствует высоким результатам в работе.
Десь тихо заплакав маленький лисенький Флайман))
Загалом цікаві речі пишеш. Для мого експіренса взагалі це все нове.
В армії є Ланос - ну норм. Корола/Октавія - молодець. Навіть 10-річний бумер - хм, де це він взяв))
Зараз у пілотів моєї авіакомпанії парк від 10 кує до 100, це нікого не цікавить, бо у власника старої Камрі може бути 10 квартир в Одесі, чи 20 паркомісць в різних ЖК столиці і цього не видно. Тобто яка автівка - в моїй АК не вказує ні на що. Особисто я років до 40 ще хотів щось комусь доводити машиною. Зараз перегоріло). Все має бути своєчасно, а не коли можеться, але вже не хочеться (це про авто.. все інше на щастя хочеться і можеться) 😅
Додано: Сер 18 лют, 2026 15:39
Vadim_ написав: rjkz написав: Vadim_ написав:
спасибо за ответ , но мне спокойнее в своём
Вы живете в украинских реалиях.
Тут нет тех факторов,
которые есть в Украине.
и зачем тогда туда ехать ?
жить в долг, на старости хто будет и с чего аренду платить
Почему в долг?
Доступные кредитные программы создают ошибочное мнение, что все этим пользуются.
Это не так.
То, что в украинских магазинах повсеместно продается водка не говорит-же о поголовном алкоголизме.
Додано: Сер 18 лют, 2026 15:43
Wirująświatła написав:С чего вывод что атмосфера не здоровая? Собственник считал что мышление бомжа и склонность к минимализму не способствует высоким результатам в работе.
Ну ви непогано так пересмикуєте. Мислення безхатька якщо прямо буквально легко перекреслюється формальними вимогами до дрес коду наприклад. І ви ж самі вказували що питання не тільки в "нижньому порогу" але й у верхньому. Підлеглий має звертати увагу щоб не зачепити самолюбство керівника, а керівник ще й "не впасти лицем" перед підлеглими. Це ж реально цирк.
Так, бувають і куди більш кринжові кейси. Буває, наприклад, що керівництво є прихильниками якоїсь секти, і вона неофіційно насаджується як умова довгої роботи і можливостей росту.
Але ні те ні те не є здоровою атмосферою. І те і те є скоріше виключенням ніж звичайним явищем. Я цілком можу зрозуміти того, хто мириться з тим по факту, цінуючи свою роботу, і просто терпить цей маразм. Але не можу зрозуміти, чого ви в принципі це толеруєте.
Додано: Сер 18 лют, 2026 15:52
budivelnik написав: Сибарит написав:
Такие компании могут выживать только при полном отсутствии конкуренции.
Ви не праві
Якщо компанія працює десятки років , то так зване самодурство керівника ПЕРЕКРИВАЄТЬСЯ витратами на оплату персоналу....
От і виходить
Якщо для того щоб отримати додаткових 300 баксів в місяць, менеджер повинен пройти раз в день два поверхи вверх і два вниз... то це найдорожчі години які йому оплачували за некваліфіковану і невідповідальну працю
Погоджуюсь))
Бо сам в такій)
Незрозумілих речей повно, вимоги які інколи важко зрозуміти. Але це найоплачувана авіакомпанія України . Хтось «підзаробив» і пішов туди де менше «дивних» вимог і менше грошей. Когось влаштовує це все вже 15 років))
Зразу після армії взагалі не дивуєшся,, там добво***зма кратно більше, і платять за нього кратно менше 😅
Додано: Сер 18 лют, 2026 15:56
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Мені щастило працювати в корпораціях з більш здоровою атмосферою, ось і все. Я лиш констатував факт, що атмосфера і культура у тій вашій компанії була токсична, ось і все. Це ж не претензія до вас.
так вы ради этой фразы и затеяли спор, о чем мне было понятно изначально. Я не утверждал что та компания была крутая или лучшая на свете. Но вы зачем то сравнили ее со своими и зачем то огласили результаты (повторюсь конкурса на титул лучшей компаний не было). Как будто для вас важно, чтобы вдруг ваша работа не оказалась хуже. И критерии оценки конечно тоже ваши, что удобно, когда конкурс о критериях всё же договариваются. Вы без всяких критериев объявили, что побеждают компании где работали вы. Важно всегда и везде быть победителем? ЗСУ по вам плачет
Вас все обижают?
Попробуйте обратиться к психологу.
Додано: Сер 18 лют, 2026 16:04
Wirująświatła написав:
жить в обществе и не ориентироваться на чужое мнение? Вы наверное ездите на кенгуру и пишете сообщения на форуме личным аналогом азбукой морзе. На современном авто и через смартфон/интернет? Если это не ваши изобретения, значит вы пользуетесь мнением других, неважно то ли создателей, то ли пользователей данных девайсов.
У Вас очень интересная трактовка термина "мнение".
Я подразумевал несколько иное. Разумеется, Я пользуюсь благами цивилизации, которые созданы другими людьми. Да, выбирая вещь, Я собираю о ней информацию. Но среди критериев выбора нет и намека на заботу о том, что подумают о моем выборе другие люди.
И да, Я пользуюсь 10-летним автомобилем, которому пока не вижу замены, и китайским телефоном, который наиболее полно соответствует моим потребностям. Можете осуждать - мне все равно.
Додано: Сер 18 лют, 2026 16:16
Hotab написав:
Hotab написав:
Зараз у пілотів моєї авіакомпанії парк від 10 кує до 100, це нікого не цікавить, бо у власника старої Камрі може бути 10 квартир в Одесі, чи 20 паркомісць в різних ЖК столиці і цього не видно. Тобто яка автівка - в моїй АК не вказує ні на що.
не забывай что я описывал 2004-2009 годы. У многих ли тогда были бмв, инфинити или акуры не старше 3х лет? Сейчас мерки сильно изменились и наличие авто и даже квартиры ничего не говорит об их владельце. Авто может быть битком из США а квартира троещинский неликвид на 14м этаже. В 2008 любая квартира в Киеве, даже гостинка, делала её хозяина потенциально богатым человеком.
Сибарит написав:
Но среди критериев выбора нет и намека на заботу о том, что подумают о моем выборе другие люди.
это называется зависимость от чужого мнения. Она свойственна детям в процессе роста и людям с задержками развития, то что ее у вас нет - хорошо. Но всё же вы лукавите. Например по своей квартире я хожу в трусах, мне так удобно. А по плацкартному вагону нет. То есть какое то мнение обо мне имеет значение, хотя я вижу этих людей 1й и последний раз в жизни. Только это мнение может вызвать ненужные реплики в мой адрес или даже конфликт. Полная свобода от чужого мнения позволит вам ходить в трусах по вагону и даже без них, если вам так удобно.
Сибарит написав:
Я пользуюсь 10-летним автомобилем, которому пока не вижу замены, и китайским телефоном, который наиболее полно соответствует моим потребностям. Можете осуждать - мне все равно.
вы же не устраиваетесь ко мне топ менеджером? с чего мне вас осуждать? Речь шла о людях которые хотели быть топами той корпорации, а значит соответствовать ожиданиям её собственника.
очень рекомендую к просмотру
Вот полный список изобретений, упомянутых в видео "НЕВЕРОЯТНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, О КОТОРЫХ ВЫ НЕ СЛЫШАЛИ"
Я извлёк их на основе описания и транскрипта видео. Каждое изобретение приведено с кратким контекстом или описанием, как оно представлено в ролике. Список структурирован хронологично по упоминанию в видео.
- **Sony's patented Tenser Valve odor control technology**: Позволяет пользователям чувствовать запахи в игровых вселенных, помогая обнаруживать "проблемы" в виртуальной реальности.
- **Advanced controllers with special moving parts**: Улучшенные контроллеры для игр, обеспечивающие максимальный реализм в действиях, таких как стрельба из лука или фехтование.
- **IMI 3D microscope**: Создаёт 3D-изображения в реальном времени; стоит 2000 долларов; используется для наблюдения за насекомыми, например, муравьями.
- **Fre Power wireless charger**: Беспроводная зарядка, которая может быть встроена в мебель, такую как раковины из натурального или искусственного камня или деревянные столешницы.
- **Active Cockpit**: Система, которая вращается как гигантское колесо хомяка, чтобы рассеивать угрозы от перегрузок при лобовых столкновениях (около 30G).
- **Unitree G1 two-legged robot**: Первый в мире робот, который научился делать боковое сальто; может играть в кунг-фу, работать на производственной линии; работает 2 часа от заряда; стоит от 16 000 долларов.
- **Bionic prosthesis from Johns Hopkins University**: Протез с сенсорами, отслеживающими не только текстуру, но и плотность объектов; обеспечивает точность захвата хрупких и тяжёлых предметов без лишних усилий.
- **Robot Lena**: Робот для ухода за ледовыми аренами; поддерживает зоны у бортов в идеальном состоянии с помощью лазерных измерений для резки и заливки с идеальной точностью.
- **Atmas Space Cargo return space capsules**: Капсулы для возврата грузов из космоса; первая генерация тянет 100 кг, последующие — в десятки раз больше; продвигает логистику в космосе.
- **F platform Platform 3 version space station balls**: Шары диаметром 20 м, рассчитанные на 40 человек каждый; собираются в космическую станцию в четыре раза больше МКС для учёных и космических туристов.
- **Zephalt capsule**: Капсула, поднимающаяся на 25 км; вмещает до шести человек; обеспечивает шесть незабываемых часов с потрясающими видами, баром, туалетами и диванами для роскошных стратосферных приключений.
- **3D printed ski boots**: Лыжные ботинки с высокой прочностью, гарантированной технологией покрытия SA-порошком; показаны в тесте.
- **Hagamosfera drone**: Дрон, который летает и катается по полу как шар; использует запатентованный алгоритм для одновременного контроля всех восьми пропеллеров.
- **Tubes with copper threads**: Трубки с медными нитями, позволяющие перекачивать непроводящую жидкость без насоса путём подачи напряжения для ионизации; работают от источника питания размером с ладонь; полезны для рабочей одежды с продвинутым отоплением и охлаждением.
- **Viokuol vest with two fans**: Жилет, снижающий температуру на 20° за минуту; весит 430 г; питается от внешней батареи 10 000 мАч; стоит от 89 долларов.
- **Tactile patch developed in the USA**: Тактильный патч, стимулирующий кожу и передающий сложные ощущения, такие как вибрация, давление и скручивание; полезен в VR-гаджетах и медицине, например, для слабовидящих людей для навигации в пространстве.
- **OPPO Air Glass3 smart glasses**: Умные очки с встроенным микропроектором; управляются голосом, касанием и движениями головы; весят 30 г, одни из самых лёгких.
- **Big Screen Beyond 2 VR glasses**: VR-очки весом 107 г, одни из самых маленьких в мире; имеют более 13 миллионов пикселей, разрешение 5120 x 2560, и линзы для ясности в три раза лучше, чем у многих конкурентов; стоят 1481 доллар.
- **Tesla Powerwall 3 home energy system battery**: Домашняя аккумуляторная система; весит 130 кг, ёмкость 13.5 кВт·ч; работает на глубине до 60 см, подходит для использования в аквариуме.
- **Flн Office adjustable desk**: Регулируемый стол, позволяющий точно настраивать высоту для сидячей и стоячей работы; поднимается к потолку в конце дня, освобождая пространство для удалённых работников и владельцев маленьких квартир.
- **Waves F Power buoys**: Буи, преобразующие движение волн в электричество с помощью гидравлической системы; могут собираться в группы мощностью более 100 МВт.
- **Supek back subwoofer**: Носимый как рюкзак сабвуфер; обеспечивает низкочастотный звук от устройств вроде ТВ или смартфонов без кроссоверов, полагаясь на мозг для обработки частот.
- **Traacser autonomous asphalt repair robot**: Автономный робот для ремонта асфальта; работает быстрее, эффективнее и дешевле людей; ищет, чистит и ремонтирует трещины круглосуточно, собирая данные о состоянии покрытия.
- **Down jacket for sleeping anywhere**: Куртка-пуховик для сна везде; комфортна как одеяло; имеет встроенные динамики и LED-полосы с симуляцией заката для сна в шумных местах вроде вокзалов и метро.
- **Mayoran 1 quantum chip from Microsoft**: Квантовый чип, использующий новый тип материала под названием топограф; на пороге революции в квантовых компьютерах, с рабочими моделями возможно через пару лет.
- **Fluid Logic GPR50 smart hydration pack**: Умный гидратационный рюкзак; мониторит владельца и окружение для определения количества и времени подачи воды; сигнализирует о необходимости пить нажатием кнопки; стоит 479 долларов.
- **Vairoi electric ekranoplan**: Самый большой в мире электрический экраноплан; пассажирская версия на 12 человек, грузовая несёт 1.6 тонны; дальность полёта 290 км, скорость 290 км/ч; привлекает интерес компаний из США, Европы и Азии.
- **Robotparks automatic parking system**: Автоматическая парковочная система; паркует машины эффективно, вмещая на 30% больше автомобилей на типичной стоянке; заказ авто через мобильные приложения.
- **Exoskeleton on Kickstarter**: Экзоскелет, стоящий 385 долларов; обеспечивает облегчение нагрузки и давления на позвоночник, поддержку поясницы и правильную осанку.
- **MaxBench**: Скамья для жима, которая плавно опускает штангу при нажатии педали, позволяя быстро и безопасно возвращать её на стойку; стоит 2500 долларов.
- **Hair dryer brush that cleans teeth in 20 seconds**: Щётка-фен для чистки зубов за 20 секунд; требует измерения челюсти для оптимального размера; использует 18 000 щетинок для 250 движений на зуб; стоит 368 долларов.
- **Roboretsky Neogamma robot**: Робот, берущий на себя рутинные задачи вроде заваривания чая и мытья окон; эффективен с первых минут в новом месте благодаря алгоритмам нейросетей.
- **Notpla edible packaging**: Съедобная упаковка из водорослей; подходит для напитков и еды, интересна для фастфуда.
- **Liquid crystal film from Smart Glass Technologies**: Плёнка из жидких кристаллов; превращает стеклянные окна и двери из прозрачных в матовые и обратно мгновенно.
- **Cyberit IK system**: Система, отслеживающая движения человека и переносящая их в виртуальный мир; поддерживает Unity и Steam VR; калибровка аватара за секунды.
- **Senserobot dance robot**: Робот, танцующий и играющий в шахматы, шашки и нарды; адаптируется к уровню оппонента с помощью ИИ; предлагает режим удалённой игры для связи реальных игроков по всему миру.
- **Rocket Lab Neutron reusable rocket**: Многоразовая ракета из углеродного волокна; несёт людей и грузы на орбитальные и межпланетные миссии; полезная нагрузка 13 тонн; работает на жидком водороде и метане.
- **SNRYay installation**: Установка, стреляющая зелёным лазером в рыбу с 2 м для очистки от паразитов; весит 7 кг.
- **PSE A Pro skateboard**: Скейтборд из углеродного волокна; скорость 43 км/ч, дальность 23 км; стоит 1400 долларов.
- **FX10 printer from Mark Forge**: Первый в мире принтер, печатающий как металлом, так и композитными материалами.
- **Mini-chambers at Swiss Federal Institute of Technology in Zürich**: Мини-камеры для тестирования и оценки алгоритмов; промежуточное звено между виртуальной симуляцией и реальными проблемами, например, с воздушной переменной системой для предсказания и контроля ИИ.
- **Onmet kiosk**: Киоск для удалённой консультации и выдачи лекарств за 15 минут; компактен для торговых центров и аэропортов; позволяет визуальный осмотр и измерения вроде давления крови.
- **Clamor Poolp launcher**: Пусковая установка для метания тарелок на расстояние до 50 метров; компактна и портативна; стоит 70 долларов.
- **Liftomat**: Лифт для мусорных контейнеров, убирающий их под землю, чтобы устранить неприятные запахи и привлечение бродячих животных.
- **Sikorsky Aircraft UAV**: БПЛА, переключающийся из вертолётного в самолётный режим; достиг крейсерской скорости 159 км/ч; отличный потенциал для масштабирования.
- **Cooling unit for baths**: Установка для охлаждения воды до 3°; используется Леди Гагой для восстановления после концертов и Лиамом Хемсвортом для лечения эмоциональных ран; стоит 3000 долларов.
- **Dog house made of HDP plastic**: Домик для собак из HDP-пластика; прочный, экологичный; собирается без инструментов менее чем за минуту; с подогревом; стоит 348 долларов.
- **MultifloATS floats**: Плавучие конструкции для кабелей, шлангов и труб; из химически стойкого полимера; топ-версия для труб диаметром до 1.6 м.
- **Pelican Cargo drone from Pike**: Дрон, летающий на 322 км; несёт до 181 кг груза.
- **Immrsi system**: Система, встроенная в диваны для вибрации, обеспечивающая лёгкие игровые и кино-ощущения; стоит 194 доллара.
- **Mug with algorithms and display**: Кружка с алгоритмами и дисплеем; показывает температуру, напоминания о встречах, мини-игры; дружит с Wi-Fi; стоит 59 долларов.
- **Hyundai Motor Group ACR automatic charging robot for electric vehicles**: Автоматический робот-зарядник для электромобилей; вставляет кабель точно и быстро даже в темноте с помощью камеры для отслеживания контактов.
- **Robav W5 driverless electric car**: Беспилотный электромобиль для тяжёлого городского трафика; дальность 220 км, несёт тонну груза.
- **Emotion V9 unicycle**: Первый в мире, прошедший U-сертификацию; самый лёгкий с подвеской (23.5 кг); скорость до 45 км/ч, дальность 60 км; стоит 1774 доллара.
- **Terapray moped**: Стильный электрический дизайн на хромомолибденовой трубчатой раме; разгоняется до 105 км/ч; проезжает 113 км на одной зарядке.
- **Fly and Sun drone**: Дрон с повышенной яркостью; несёт 300 000 люменов; освещает площади в десятки тысяч квадратных метров.
- **Dйon Superonic Air Professional HD18 hair dryer**: Фен с насадками на RFID-чипах для немедленной настройки параметров; с блокировкой от случайного включения; длинный кабель и отрицательные ионы; стоит 524 доллара.
- **Automated steam shoe cleaner**: Автоматическая паровая чистка обуви; экономит часы уборки и моющих средств; устраняет запахи; подходит для беговых кроссовок и кожаной обуви; стоит 460 долларов.
- **Natiluskon drone**: Дрон, летающий на 1667 км; доставляет 3.8 тонны груза; подходит для JA-топлива и эко-топлива из возобновляемых источников.
- **Donker World P24 RS**: Суперлёгкий компактный спорткар с собственным двигателем; готовится побить рекорд.
- **Mek robots**: Надёжные, сильные роботы; размах рук более 5 м; поднимают 60 кг; среднее время между сбоями 10 лет.
- **LG transparent wireless 4K TV**: Прозрачный беспроводной 4K-телевизор; стоит 60 000 долларов; первый в мире в своей категории.
- **Wearable Devices bracelet**: Браслет от Wearable Devices; использует нейросети для адаптации жестов для контроля гаджетов; набор для разработчиков интегрируется с Windows, iOS, Unity engine.
- **RF10C flashlight**: Фонарик с четырьмя цветами и 20 фильтрами для типов контента; на полной батарее работает 3 часа; стоит 53 доллара.
- **P desktop 3D printer**: Настольный 3D-принтер, перерабатывающий отходы пластиковой печати в новую нить; поддерживает PLA, ABS, PTG-пластики.
- **Floating structure on Italian lake Iz**: Плавучая структура на итальянском озере Из; сделана из 100 000 м² ткани и 220 000 полимерных кубов; 3 км пешеходной тропы; создана как искусство на 16 дней, затем переработана.
- **Rack Systems tracks**: Гусеницы для грузовиков и погрузчиков, дающие проходимость как у танков; защищают шины, в пять раз прочнее.
- **Beli robot companion from Samsung**: Робот-компаньон Beli от Samsung; показывает фильмы, отвечает на вопросы, играет музыку, управляет умными устройствами; планируется к продаже в этом году.
- **Moza AI massager by Rob Hns**: Массажёр с ИИ от Moza; имитирует движения человеческих рук; режим горячего компресса; совместим с эфирными маслами; регулирует интенсивность через ИИ; стоит 192 доллара.
- **Stair Escalator exercise machine (Bronz GMC 1000 XM Pro Turbo)**: Тренажёр для кардио; выдерживает 180 кг; регулируемый от 14 до 140 ступеней в минуту; стоит 6000 долларов.
Faceless написав: Wirująświatła написав:
не было там больной атмосферы. Вы ее додумали
Тобто міряння тіліпонами і авто, що тобі положено а що ні, це здорова атмосфера? І ви це як психолог стверджуєте?
Почнемо з того що визначимо термінологію
Успішна компанія може бути тоді
коли сильний колектив де слабкий лідер не може нічого поміняти(такий собі святковий генерал)
а може бути тоді коли сильний лідер всіх нагнув під своє бачення і ЗМУШУЄ виконувати всі його забаганки...
Таке також можливо....
У другому варіанті, для того щоб хороший фахівець виконував те що йому кажуть і не генерував відсебятину - цього фахівця треба тримати зарплатою
У всіх інших ТЕПЛИЧНИХ варіантах - компанія може бути прибутковою... але не факт що МАКСИМАЛЬНО прибутковою (або ) ПЕРЕДОВОЮ...
ПС
найтепліші відносини в державних або комунальних або монопольних структурах , але якраз ВІДСУТНІСТЬ потреби працювати на повну там скомпенсована тим що в при графіку з 8 до 18.... , людина ПРИХОДИТЬ в 9, до 10 пє каву, з 12 вже на обіді..... і щоб не виглядати білою вороною -так себе веде БІЛЬШІСТЬ
Wirująświatła написав:
Полная свобода от чужого мнения позволит вам ходить в трусах по вагону и даже без них, если вам так удобно.
Мне так холодно 😁
В этом мире действительно не бывает ничего абсолютного, но когда дело касается личных свобод, очень важно найти границу.
Между соблюдением элементарных правил приличия и изменения своего образа жизни в угоду конкретному самодуру лежит пропасть.
Если человек ради должности готов жертвовать личной свободой, значит он не чувствует в себе силы добиться такого же положения за счёт собственной квалификации.
И да, собственник компании не является собственником работников компании.
