Навіть якщо значення титрованої кислотності знаходиться в межах норми, необхідно обов’язково перевірити рівень рН, оскільки він може бути зависоким – більш ніж 3,3 для білих сортів винограду і 3,5 – для червоних. У вині, виготовленому із соку з підвищеним рівнем рН, незважаючи на мінімально необхідну сульфітацію, можуть розмножитись шкідливі мікроорганізми, а якщо планується витримка – то розмножаться точно, що призведе до його псування. Якщо рівень рН підвищений, це може бути наслідком того, що виноград перезрілий або в ґрунті міститься занадто багато калію. Тому не зловживайте калійними добривами!



Для столового винограду високий цукор при низькій кислотності – добре, для технічного – ні. У такий сік у процесі виготовлення вина необхідно додавати додатково винну кислоту. Рівень рН готового вина також буде вище, ніж рівень рН соку, оскільки основна частина кислот перетворюється в менш кислотні субстанції в процесі бродіння.



Емпіричне правило: додавання 1 г/л винної кислоти коригує рН сусла на 0,1. Коли мені доводиться це робити, то я знижую рН білого сусла до 3,2 одиниць, а червоного – до 3,3. Значення перевіряю рН-метром.



Якщо вам вдалося отримати точні значення рівня цукру і рН, значить, тепер вам відомі, як мінімум, два основних фактори, що будуть потрібні для визначення моменту, коли потрібно збирати урожай, а якщо ще й титрованої кислотності – то всі три. Ну і не забуваємо перевірити зрілість насіння винограду! А якщо рішення про збір винограду приймаєте не ви, то знання цих параметрів допоможе «витягнути за вуха» ваше сусло до потрібних кондицій.



