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третий метод - сможем ли? Надо подумать и обнаружить третий метод - сможем ли? + Додати

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на тему Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.

Додано: П'ят 21 бер, 2025 15:14 Надо подумать и обнаружить третий метод - сможем ли? Я открыл тему и когда увидел, что тема никого не заинтересовала, даже удивился . Война не вечна, все равно конец войне придет. Попробую открыть еще одну тему - интересно мне смогут ли завсегдатаи форума обнаружить трещтий метод.

Допустим у человека есть в банке депозитный вклад - сумма приличная в гривнах и решил человек совершить крупную покупку -это возможно особняк, или квартира, или земельный участок с последующей постройкой дома. И есть у человека вознможность пректатить действие депозита, когда срок подойдет - деньги сбросить на текущий счет и уже оттуда совершить покупку, А есть еще один вариант -взять в банке ипотечный кредит под залог депозита , все рассчитать согласно условий банка и обзавестись новым жильем,,, а погашать кредит используя проценты от депозитного вклада. Какие то риски тут по любому есть, но где без них? В отличии от первого способа рассчета за покупку во втором случае рано или поздно кредит все равно будет погашен, а тело депозита останется человеку. И есть еще третий вариант - он тоже неплох. Я не ограничиваю во времени и предлагаю обществу финансовых знатоков обнаружить и назвать этот третий вариант. sinowi

Повідомлень: 970 З нами з: 03.06.06 Подякував: 20 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 15:50 sinowi написав: И есть еще третий вариант - он тоже неплох. Я не ограничиваю во времени и предлагаю обществу финансовых знатоков обнаружить и назвать этот третий вариант. И есть еще третий вариант - он тоже неплох. Я не ограничиваю во времени и предлагаю обществу финансовых знатоков обнаружить и назвать этот третий вариант. метод чего, выплаты квартиры? их миллион. купить в ипотеку и сдать, фактически платежи (кроме начального) будут покрывать арендаторы. Держать жирный депозит а на % покупать лотерейные билеты, может за 10-20 лет что то выиграешь. Купить биткоины, потом продать и на разницу купить квартиру. метод чего, выплаты квартиры? их миллион. купить в ипотеку и сдать, фактически платежи (кроме начального) будут покрывать арендаторы. Держать жирный депозит а на % покупать лотерейные билеты, может за 10-20 лет что то выиграешь. Купить биткоины, потом продать и на разницу купить квартиру. Wirująświatła

Повідомлень: 29030 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2433 раз. Подякували: 3426 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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