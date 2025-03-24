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Надо подумать и обнаружить третий метод - сможем ли?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 15:14
Я открыл тему и когда увидел, что тема никого не заинтересовала, даже удивился . Война не вечна, все равно конец войне придет. Попробую открыть еще одну тему - интересно мне смогут ли завсегдатаи форума обнаружить трещтий метод.
Допустим у человека есть в банке депозитный вклад - сумма приличная в гривнах и решил человек совершить крупную покупку -это возможно особняк, или квартира, или земельный участок с последующей постройкой дома. И есть у человека вознможность пректатить действие депозита, когда срок подойдет - деньги сбросить на текущий счет и уже оттуда совершить покупку, А есть еще один вариант -взять в банке ипотечный кредит под залог депозита , все рассчитать согласно условий банка и обзавестись новым жильем,,, а погашать кредит используя проценты от депозитного вклада. Какие то риски тут по любому есть, но где без них? В отличии от первого способа рассчета за покупку во втором случае рано или поздно кредит все равно будет погашен, а тело депозита останется человеку. И есть еще третий вариант - он тоже неплох. Я не ограничиваю во времени и предлагаю обществу финансовых знатоков обнаружить и назвать этот третий вариант.
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sinowi
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 15:50
sinowi написав:
И есть еще третий вариант - он тоже неплох. Я не ограничиваю во времени и предлагаю обществу финансовых знатоков обнаружить и назвать этот третий вариант.
метод чего, выплаты квартиры? их миллион. купить в ипотеку и сдать, фактически платежи (кроме начального) будут покрывать арендаторы. Держать жирный депозит а на % покупать лотерейные билеты, может за 10-20 лет что то выиграешь. Купить биткоины, потом продать и на разницу купить квартиру.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:22
Wirująświatła написав:
купить в ипотеку и сдать, фактически платежи (кроме начального) будут покрывать арендаторы.
Ану циц!
Ця тема вже майже запатентована! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:55
Хорошо, что люди откликнулись. Тогда давайте немного разнообразные методы. Да, третий метод оплаты за дом, земельный участок с последующей стройкой , и условие - в аренду ничего не сдается.
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sinowi
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