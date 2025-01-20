RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Опалювальний сезон добігає
кінця: в яких областях...

Опалювальний сезон добігає кінця: в яких областях...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:40

Опалювальний сезон добігає кінця: в яких областях...

Пропонуємо до обговорення:
Погода за вікном стає все теплішою, і регіони поступово готуються до завершення опалювального сезону.

Дивися повний текст
Опалювальний сезон добігає кінця: в яких областях відключили та обмежили подачу тепла
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100313
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:40

Шановні читачі!

Чи були у Вас проблеми з опаленням цієї зими?
Як Ви вважаєте, чи вчасно завершується опалювальний сезон у Вашому регіоні?
Чи відчуваєте Ви, що температура повітря вже достатньо висока для цього?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4874
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 2028 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тисяча Зеленського: «Зимова єПідтримка» добігає кінця
R2 » Сер 26 лют, 2025 20:37
3 784
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2025 22:35
konstantin kirovograd
Українці, у яких пенсія менше 10 тис. грн, отримають...
R2 » Сер 22 січ, 2025 11:19
1 813
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2025 11:19
olg178477
На яких умовах ФОП призначають пенсію, і які роки...
R2 » Пон 20 січ, 2025 04:48
1 676
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2025 04:49
vadimoff_smart

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.