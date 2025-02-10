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Економіка України у
2024 році зросла на 2,9%

Економіка України у 2024 році зросла на 2,9%
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 11:52

Економіка України у 2024 році зросла на 2,9%

Пропонуємо до обговорення:
Реальний ВВП України у 2024 році зріс на 2,9% порівняно із 2023 роком.

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Економіка України у 2024 році зросла на 2,9%
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 11:53

А военка учитывается в этом ВВП? И если да, то как?

Очень интересен вывод по февралю этого года.
Может основная причина падения в этом году, то, что в нем на один день меньше, чем в прошлом.
vt313
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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