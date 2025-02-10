Реальний ВВП України у 2024 році зріс на 2,9% порівняно із 2023 роком.
Дивися повний текст
Економіка України у 2024 році зросла на 2,9%
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 кві, 2025 11:52
Економіка України у 2024 році зросла на 2,9%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Економіка України у 2024 році зросла на 2,9%
Додано: Вів 01 кві, 2025 11:53
А военка учитывается в этом ВВП? И если да, то как?
Очень интересен вывод по февралю этого года.
Может основная причина падения в этом году, то, что в нем на один день меньше, чем в прошлом.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|