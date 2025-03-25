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Безробіття в Україні лише посилиться: експерти...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 кві, 2025 08:34
Пропонуємо до обговорення:
Війна в Україні принесла не лише гуманітарні, а й серйозні економічні виклики. Зокрема, високий рівень безробіття, інфляція та залежність від міжнародної допомоги стали головними факторами, що впливають на стабільність економічної ситуації.
Дивися повний текст Безробіття в Україні лише посилиться: експерти спрогнозували виклики на ринку праці після завершення війни
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Додано: Сер 02 кві, 2025 08:34
Не мрійте що хтось повернеться, доводите цифри та відсотки і наче б то воно і вірно але що якщо у тих 30% які хочуть повернутись в Україну розбомблені будинки та квартири і по суті повертатись немає куди бо держава житлом не забезпечить 120% а середньої зарплати в 300-400$ вистачить на їжу і з'ємну кімнату, то куди повертатись?
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kiev_tayl
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