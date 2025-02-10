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На FinAwards 2025 нагородили
найкращу інвестиційну...

На FinAwards 2025 нагородили найкращу інвестиційну...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:03

На FinAwards 2025 нагородили найкращу інвестиційну...

Пропонуємо до обговорення:
28 березня в Києві відбулася щорічна премія FinAwards 2025 організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін». Цього року переможців визначали за 35 номінаціями в рамках конкурсу та трьома поза ним. Однією з номінацій була «Найкраща інвестиційна пропозиція в класичні активи».

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На FinAwards 2025 нагородили найкращу інвестиційну пропозицію в класичні активи
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:04

Та перестаньте спамить цією FinAwards, напишіть в одній публікації, це не така визначна подія, щоб її мусолити пару днів!
shenetc14051988
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Модератори: Ірина_, Модератор

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