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Finance.ua: PayPal, Apple Pay,
Google Wallet: що обрати...

Finance.ua: PayPal, Apple Pay, Google Wallet: що обрати...
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 19:29

Finance.ua: PayPal, Apple Pay, Google Wallet: що обрати...

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Розглянемо усі плюси та мінуси
Finance.ua в цьому матеріалі детально розповідає про популярні електронні гаманці, без яких уже важко уявити сучасний світ. Їхнє використання стало невіддільною частиною повсякденного життя, особливо в контексті онлайн-споживання та здійснення мобільних платежів.

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PayPal в Украине не работает
alex7k
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