Допоможіть розібратись з податками

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 тра, 2025 11:50
Такие интересные, мол, налоги продавца покупателя не колышат.
Откройте глазки ясные и походите по реальности. И увидите, что все ставят цены на руки. А 12% не колышит продавца. Хоть миллион плати государству
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