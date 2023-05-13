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Microsoft рекомендує позбутися
ПК, які не оновлюються до...

Microsoft рекомендує позбутися ПК, які не оновлюються до...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 23:55

Microsoft рекомендує позбутися ПК, які не оновлюються до...

Пропонуємо до обговорення:
Вже за кілька місяців Microsoft припинить підтримку Windows 10, яка досі залишається доволі популярною. Від ПК (навіть справних), які не підтримують оновлення до Windows 11, корпорація радить відмовитися.

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Microsoft рекомендує позбутися ПК, які не оновлюються до Windows 11
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 23:55

А навіщо потрібен Майкрософт, коли є лінукс?
yarik198305
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З нами з: 09.04.25
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