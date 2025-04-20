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Де замовити цікаві й корисні
матеріали для публікацій на вла

Де замовити цікаві й корисні матеріали для публікацій на вла
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 11:02

Де замовити цікаві й корисні матеріали для публікацій на вла

Вітаю всіх, кого цікавить інформативний та якісний контент.
Я копірайтер з чудовим досвідом. Пишу статті як за готовими ТЗ, так і самостійно, маючи лише тему чи приблизний напрямок.
Звертайтесь в тг @irinakontent, буду рада співпраці.
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