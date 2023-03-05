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У ПФУ відповіли, чи виплатять
лікарняні під час...

У ПФУ відповіли, чи виплатять лікарняні під час...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:37

У ПФУ відповіли, чи виплатять лікарняні під час...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які офіційно працевлаштовані, можуть взяти лікарняний та отримати допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

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У ПФУ відповіли, чи виплатять лікарняні під час випробувального терміну
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:38

Часто ці моменти залишаються незрозумілими навіть для роботодавців. Такі матеріали дійсно допомагають людям орієнтуватися в правах.
konokchapa937
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