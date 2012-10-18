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Покупка і продаж платини

Покупка і продаж платини
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 22:37

Покупка і продаж платини

Добрий день,
На форумі я новий, але слідкую десь з року 2009.. Тобто, знаю про цей форум вже років 16.
Питання в мене наступне. Як можна помітити, зараз платина дуже просіла в ціні порівняно з золотом. Це дійсно історичний момент. Тому в мене виникло питання, а чому б не вікласти на довгострок?
Не буду тут писати про рівні покупки і т д..
Запитаю наступне.

Я з Дніпра. Почав цікавитись... Платину зараз можна купити по 50 долл за грам.
Але ніхто її обратно не викупляє, я реально шукав місця, де її продати - немає! Тут на форумі у заявках на покупку-продаж металів також немає платини.
Чому так? Її реально взагалі продати? Маржа, мабуть, буде дуже велика, так?
marktwen2018
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 09:54

marktwen2018 Не берите дурного в голову. Покупать с наценкой более 50% от биржи - безумие. А близко к бирже ее не найти сколько нибудь значимое количество. Неуловимый Джо неуловим потому, что никому не нужен. :mrgreen:
А по поводу дешевизны - могу рассказать поучительную историю. Когда золото было 1300 а платина 1000 один мой знакомый на долгосрок вместо золота купил платины. Решил что он самый умный. Ведь еще недавно, в 2008 году платина была в 2,5 раза дороже золота - скоро вернется обратно. Прошло 10 лет - платина еще немножко упала, а не купленное золото выросло на 2000 долларов за унцию.
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 14:44

jabba
Ось я якось також став притримуватись такої думки.... дякую Вам. Краще почекати падіння золота
marktwen2018
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 11:10

marktwen2018

я у вас куплю платину по бирже если банковская, даже без упаковок и погнутую как попало.
но действительно платина так себе инвестиционный актив, наценка там везде конская на слитки, ну 50 конечно жлобство, но даже по 35-36, как в хороших местах, это шляпа.

jabba

платина это еще такое, а сколько людей держат килограммы палладия, купленного по 60-80 за грамм, думая, что они дофига ынвесторы :mrgreen:
smdtranz
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