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Трамп каже, що не посилює
санкції, щоб не зіпсувати...

Трамп каже, що не посилює санкції, щоб не зіпсувати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 12:59

Трамп каже, що не посилює санкції, щоб не зіпсувати...

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп заявив, що утримується від посилення санкцій проти росії, аби не зірвати можливу мирну угоду.

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Трамп каже, що не посилює санкції, щоб не зіпсувати переговори з путіним
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 12:59

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Модератори: Ірина_, Модератор

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