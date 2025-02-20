Президент США Дональд Трамп заявив, що утримується від посилення санкцій проти росії, аби не зірвати можливу мирну угоду.
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Трамп каже, що не посилює санкції, щоб не зіпсувати переговори з путіним
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Додано: Чет 29 тра, 2025 12:59
Трамп каже, що не посилює санкції, щоб не зіпсувати...
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Дивися повний текст
Трамп каже, що не посилює санкції, щоб не зіпсувати переговори з путіним
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