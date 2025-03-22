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Укрзалізниця призначила новий
додатковий потяг Ужгород-...

Укрзалізниця призначила новий додатковий потяг Ужгород-...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:00

Укрзалізниця призначила новий додатковий потяг Ужгород-...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомила «Укразалізниця», призначено новий додатковий потяг до Ужгорода.

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Укрзалізниця призначила новий додатковий потяг Ужгород- Київ (розклад)
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:02

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