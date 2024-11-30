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Бензин, дизель чи електро: які авто купують укранці
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:08
Пропонуємо до обговорення:
У сегменті вживаних автомобілів переваги українських водіїв залишаються відносно стабільними. Найпопулярнішими залишаються бензинові авто (43,88%), хоча їхня частка зросла лише на 0,92 в.п. Дизель потроху втрачає позиції (-2,13 в.п.), хоча зберігає вагому частку — 28,43%.
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Додано: Чет 29 тра, 2025 13:09
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