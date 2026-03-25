Тут обговорюємо купюри валют Миру, випадки підробок та афери, пов'язані з ними.
Додано: Чет 29 тра, 2025 20:49
Експертиза купюр
Обговорюємо деталі захисту купюр світу, щоб не потрапити на підробку та інше
Додано: П'ят 30 тра, 2025 10:10
Прошу надати пораду про 100 доларову купюру 2009 року випуск
apxipro
Вона поступила в обіг у 2013 році. А саме чи нормальні крапельки зеленого кольору, та не буде касир враховувати, що вона пошкоджена (більше 3х шт, плюс одна на білому краю). Була обмінена у банку, пройшла крізь детектор. Дякую
Додано: Сер 25 бер, 2026 02:23
Якщо вже пройшла через банк і детектор - це хороший знак. По опису схоже на нормальну купюру, ці “крапельки” - це якраз елемент захисту.
