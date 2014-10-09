RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Купюри країн Світу
(обговорюємо та застерігаємо)

Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо)
+ Додати
    тему
Тут обговорюємо купюри валют Миру, випадки підробок та афери, пов'язані з ними.
  #1234 ... 9>
Оголошення
Відповіді Перегляди Останнє
Борьба с мошенничеством: горячая линия
1, 2
Редактор форума » Сер 22 лис, 2017 21:52
 14 15612
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 14:00
kred_vredit
Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
1 ... 31, 32, 33
Модератор » Вів 30 тра, 2017 16:30
 325 217943
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 15:17
Редактор форума
Правила (почитай перед тим, як тут писати)
Адмiнiстратор » Чет 09 жов, 2014 15:20
 0 4191
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 жов, 2014 15:20
Адмiнiстратор
Теми
Відповіді Перегляди Останнє
Исландская крона 352 ISK
Модератор » Сер 15 жов, 2014 14:09
 1 2963
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 гру, 2017 14:16
smetankanika
Чешская крона 203 CZK
Модератор » Сер 15 жов, 2014 15:57
 2 6186
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 жов, 2017 17:40
stiv75ukrnet
В Україні виявили майстерну підробку 100-доларової банкноти:
1, 2, 3
R2 » Вів 11 лип, 2017 12:52
 20 3888
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 жов, 2017 09:52
Faceless
Купюры английский фунт стерлингов 826 GBP
1, 2
Модератор » Сер 15 жов, 2014 13:45
 10 10215
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 вер, 2017 23:30
marianamospan
Фото самых необычных в мире денег
Irina555 » Вів 12 вер, 2017 10:14
 0 680
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 вер, 2017 10:14
Irina555
Ливийский динар 434 LYD
Модератор » П'ят 17 жов, 2014 16:06
 1 3104
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 вер, 2017 13:35
xottaba
Фальшиві долари: як вберегтися від підробки
lwa » Пон 10 лип, 2017 20:43
 2 524
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лип, 2017 13:44
Win32
Пластиковые деньги: банкноты из полимера
Tatgor » Сер 05 кві, 2017 14:32
 2 1643
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 тра, 2017 00:44
ElamHarnish
Введено в обіг нову банкноту номіналом 50 євро (фото)
ZINCHENKO » Вів 04 кві, 2017 14:29
 1 852
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 кві, 2017 14:30
ZINCHENKO
Украинская гривна 980 UAH
Модератор » Сер 26 лис, 2014 16:20
 9 15136
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 бер, 2017 22:10
ZINCHENKO
Купюра доллар США USD 840
1, 2, 3
Адмiнiстратор » Сер 08 жов, 2014 17:01
 20 32148
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 бер, 2017 22:09
ZINCHENKO
Шведская крона 752 SEK
Модератор » Сер 15 жов, 2014 15:59
 1 6568
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 січ, 2017 11:58
vetra22
Купюры австралийский доллар AUD 036
Модератор » Сер 15 жов, 2014 13:34
 2 4089
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 сер, 2016 11:46
Модератор
Беларуский рубль 974 BYR
Модератор » Сер 15 жов, 2014 13:50
 2 4131
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лип, 2016 13:27
Модератор
Бiлоруський рубль 933 BYN
Модератор » Чет 07 лип, 2016 13:27
 0 1726
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лип, 2016 13:27
Модератор
Венесуэльский боливар VEF (937)
Модератор » Вів 08 гру, 2015 15:55
 4 4238
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 бер, 2016 00:13
ua67
Южноафриканский ранд ZAR (710)
Модератор » Сер 12 сер, 2015 13:26
 2 4627
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2016 11:18
pantera
Аргентинское песо ARS (032)
Модератор » Вів 08 гру, 2015 15:57
 0 3285
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2015 15:57
Модератор
Боливийский боливиано BOB (068)
Модератор » Вів 08 гру, 2015 15:56
 0 2435
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2015 15:56
Модератор
Гайанский доллар GYD (328)
Модератор » Вів 08 гру, 2015 15:54
 0 2886
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2015 15:54
Модератор
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
Права доступу
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі
  #1234 ... 9>
Форум:
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.