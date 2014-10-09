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Купюри країн Світу
(обговорюємо та застерігаємо)
Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо)
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Тут обговорюємо купюри валют Миру, випадки підробок та афери, пов'язані з ними.
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Борьба с мошенничеством: горячая линия
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Редактор форума
» Сер 22 лис, 2017 21:52
14
15612
Суб 23 гру, 2017 14:00
kred_vredit
Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
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Модератор
» Вів 30 тра, 2017 16:30
325
217943
П'ят 22 гру, 2017 15:17
Редактор форума
Правила (почитай перед тим, як тут писати)
Адмiнiстратор
» Чет 09 жов, 2014 15:20
0
4191
Чет 09 жов, 2014 15:20
Адмiнiстратор
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Исландская крона 352 ISK
Модератор
» Сер 15 жов, 2014 14:09
1
2963
Пон 11 гру, 2017 14:16
smetankanika
Чешская крона 203 CZK
Модератор
» Сер 15 жов, 2014 15:57
2
6186
Пон 23 жов, 2017 17:40
stiv75ukrnet
В Україні виявили майстерну підробку 100-доларової банкноти:
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2
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3
R2
» Вів 11 лип, 2017 12:52
20
3888
Вів 17 жов, 2017 09:52
Faceless
Купюры английский фунт стерлингов 826 GBP
1
,
2
Модератор
» Сер 15 жов, 2014 13:45
10
10215
Пон 25 вер, 2017 23:30
marianamospan
Фото самых необычных в мире денег
Irina555
» Вів 12 вер, 2017 10:14
0
680
Вів 12 вер, 2017 10:14
Irina555
Ливийский динар 434 LYD
Модератор
» П'ят 17 жов, 2014 16:06
1
3104
Нед 10 вер, 2017 13:35
xottaba
Фальшиві долари: як вберегтися від підробки
lwa
» Пон 10 лип, 2017 20:43
2
524
Вів 11 лип, 2017 13:44
Win32
Пластиковые деньги: банкноты из полимера
Tatgor
» Сер 05 кві, 2017 14:32
2
1643
Нед 28 тра, 2017 00:44
ElamHarnish
Введено в обіг нову банкноту номіналом 50 євро (фото)
ZINCHENKO
» Вів 04 кві, 2017 14:29
1
852
Вів 04 кві, 2017 14:30
ZINCHENKO
Украинская гривна 980 UAH
Модератор
» Сер 26 лис, 2014 16:20
9
15136
Сер 29 бер, 2017 22:10
ZINCHENKO
Купюра доллар США USD 840
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2
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3
Адмiнiстратор
» Сер 08 жов, 2014 17:01
20
32148
Сер 29 бер, 2017 22:09
ZINCHENKO
Шведская крона 752 SEK
Модератор
» Сер 15 жов, 2014 15:59
1
6568
Сер 18 січ, 2017 11:58
vetra22
Купюры австралийский доллар AUD 036
Модератор
» Сер 15 жов, 2014 13:34
2
4089
Вів 30 сер, 2016 11:46
Модератор
Беларуский рубль 974 BYR
Модератор
» Сер 15 жов, 2014 13:50
2
4131
Чет 07 лип, 2016 13:27
Модератор
Бiлоруський рубль 933 BYN
Модератор
» Чет 07 лип, 2016 13:27
0
1726
Чет 07 лип, 2016 13:27
Модератор
Венесуэльский боливар VEF (937)
Модератор
» Вів 08 гру, 2015 15:55
4
4238
Вів 22 бер, 2016 00:13
ua67
Южноафриканский ранд ZAR (710)
Модератор
» Сер 12 сер, 2015 13:26
2
4627
Сер 06 січ, 2016 11:18
pantera
Аргентинское песо ARS (032)
Модератор
» Вів 08 гру, 2015 15:57
0
3285
Вів 08 гру, 2015 15:57
Модератор
Боливийский боливиано BOB (068)
Модератор
» Вів 08 гру, 2015 15:56
0
2435
Вів 08 гру, 2015 15:56
Модератор
Гайанский доллар GYD (328)
Модератор
» Вів 08 гру, 2015 15:54
0
2886
Вів 08 гру, 2015 15:54
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