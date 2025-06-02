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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Додано: Пон 02 чер, 2025 13:19
Шановні користувачі форуму Finance.ua!
Повідомляємо, що в ніч з 3 червня 2025 року на 4 червня 2025 року, починаючи з 22:00, на форумі будуть проводитися планові технічні роботи. У зв’язку з цим форум тимчасово буде недоступний.
Дякуємо за Ваше розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності!
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Ірина_
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