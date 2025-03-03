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Воркшоп з інвестором
Володимиром Копотем

Воркшоп з інвестором Володимиром Копотем
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 09:49

Воркшоп з інвестором Володимиром Копотем

Форумчани!

Академія Мінфін відкрила реєстрацію на воркшоп «Нерухомість 2025: Шлях інвестора» з Володимиром Копотем
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Приєднуйтесь, якщо цікавитесь інвестиціями в нерухомість і хочете знати про всі можливості, тренди й підводні камені ринку:

✔️ які є варіанти інвестування з невеликими заощадженнями (від $1000);
✔️ як шукати дохідні активи в Україні та за кордоном;
✔️ як працює токенізована нерухомість порівняно з традиційними інвестиціями та крипторинком;
✔️ земля vs нерухомість — що обрати?

👤 Спікер: Володимир Копоть (Monitor.Estate, KopotLawyers).
🧑‍💻 Формат: онлайн, практика + Q&A.
📅 Коли: 12 червня, 19:00

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Ірина_
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