RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
У Європі ціни на електрику
удвічі вищі, ніж в Україні —...

У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 17:12

У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні —...

Пропонуємо до обговорення:
Середня ціна на електроенергію у країнах Європи майже у 2,5 рази вища, ніж в Україні.

Дивися повний текст
У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні — дослідження
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100386
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 17:12

Обов"язково прописуйте і заробітну плату в там і тут
elektrik_lugansk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 15.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Понад 50 тисяч ФОПів в Україні залучені до протиправних...
R2 » П'ят 30 тра, 2025 12:03
2 277
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 тра, 2025 12:04
khortvladimir
Grok Маска заблокували в Європі через порушення...
R2 » Чет 29 тра, 2025 13:11
1 223
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 тра, 2025 13:11
Investor_K
Кожна третя відстрочка в Україні оформлюється через...
R2 » Пон 26 тра, 2025 12:13
2 486
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 тра, 2025 15:12
dboiko1704

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.