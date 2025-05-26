Середня ціна на електроенергію у країнах Європи майже у 2,5 рази вища, ніж в Україні.
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У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні — дослідження
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Додано: Пон 09 чер, 2025 17:12
У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні —...
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У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні — дослідження
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