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Поліція Сумщини викрила масштабну
схему онлайн-шахрайства з

Поліція Сумщини викрила масштабну схему онлайн-шахрайства з

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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 16:16

Поліція Сумщини викрила масштабну схему онлайн-шахрайства з

Правоохоронці припинили протиправну діяльність IT-шахрая, який привласнював гроші під виглядом торгівлі біткойнами. Сума завданих збитків склала понад 7,6 мільйона гривень.


Поліцейські Управління протидії кіберзлочинам у Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України викрили 23-річного мешканця Київщини, який створив підроблену онлайн-платформу, що імітувала роботу справжньої криптобіржі. Суть його злочинної схеми полягала в тому, щоб ввести жертв в оману, нібито вони купують криптовалюту, хоча насправді гроші просто зникали, а біткойни – залишалися лише на екрані.


Зловмисник використовував свої технічні знання, щоб адмініструвати фейковий сайт. Він мав повний контроль над усіма його функціями: міг змінювати баланси акаунтів, редагувати історію транзакцій і вводити користувачів в оману, створюючи ілюзію реальних операцій з криптовалютою.


У межах розслідування було встановлено, що в результаті таких дій постраждав мешканець міста Суми. Чоловік хотів придбати біткойн на суму 60 000 доларів США. Підозрюваний переконав його зареєструвати акаунт на підробленій біржі та повідомив, що переказав туди криптовалюту. Насправді жодної транзакції не відбулося — всі кошти зловмисник привласнив.


Більше того, шахрай збирався повторити обман, він знову вийшов на потерпілого та запропонував продати ще один біткойн за 100 000 доларів. Однак цього разу його вже чекала поліція. Фігуранта затримали за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення на місці під час передачі грошей.


За результатами санкціонованого обшуку поліцейські, окрім грошових коштів, вилучили у чоловіка мобільний телефон та автомобіль марки «Lexus».


Слідчі Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва Окружної прокуратури м. Суми повідомили зловмиснику про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). 

Джерело: https://su.npu.gov.ua/news/politsiia-su ... abe5a5cc0c
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