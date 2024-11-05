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Подвійне громадянство: що
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Подвійне громадянство: що зміниться для тих, хто має...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 17:10

Подвійне громадянство: що зміниться для тих, хто має...

Пропонуємо до обговорення:
Основна і революційна для України новація закону по подвійне громадянство — вводиться поняття «множинне громадянство (підданство)», під яким розуміється одночасна належність особи до громадянства (підданства) двох або більше держав.

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Подвійне громадянство: що зміниться для тих, хто має грошові та матеріальні активи (які ризики)
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 17:10

Хоче громадянство України - на фронт!!!!!!!!!!
hannabon76
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