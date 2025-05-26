Клієнти ПриватБанку зможуть купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) через сайт Приват24 цілодобово.
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ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово
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Додано: Чет 26 чер, 2025 15:37
ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово
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ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово
Додано: Чет 26 чер, 2025 15:37
Це дужехороша новина. Бо під час робочого дня купляти не те щоб зручно.
Додано: Чет 26 чер, 2025 16:30
Re: ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодоб
в моб. застосунку неможна придбати ОВДП? не можу знайти розділ ''цінні папери''
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