RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Новини Finance.UA
/
FinRetail 2025

FinRetail 2025
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 10:57

FinRetail 2025

FinRetail 2025 — must visit подія для тих, хто працює на перетині рітейлу, фінансів і технологій.

Зображення

🗓 16 вересня | Київ (офлайн)
20+ спікерів, реальні кейси + демозона

На конференції поговоримо про:

✅ поведінкові зміни клієнтів та як адаптуватись до нової реальності
✅ фінансові рішення в retail: BNPL, платіжні модулі, вбудовані кредити
✅ партнерські моделі: банки + рітейл = нова лояльність
✅ AI в маркетингу та UX: автоматизація, що дійсно працює

🎫 Квитки вже на сайті
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5110
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 2059 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:28

Форумчани, вітаємо!

16 вересня в Києві пройде FinRetail 2025: Перезавантаження. Це практична конференція для лідерів digital‑розвитку, маркетингу, продукту, керівників банків, fintech, ритейлу та розробників CRM і платіжних сервісів.

Зображення
Цьогоріч у фокусі обговорення — різні аспекти побудови зв’язків між рітейлом, fintech та e‑commerce заради покращення клієнтського досвіду.

На вас чекає 20+ спікерів, 3 тематичні сцени, кейси, ідеї, практичні інструменти та цінні контакти.

🔗Щоб долучитися, реєструйтесь за посиланням
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5110
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 2059 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 10:30

FinRetail 2025🚀економіка прориву: що зробити державі та бізнесу?

Серед ключових спікерів — Андрій Длігач, стратег, економіст і радник сотень компаній.
Зображення

🧭 Тема: Економіка прориву

— Як бізнес і держава можуть досягти х5 в результатах
— Які нові технології в ритейлі приносять прибуток
— У що інвестувати, коли світ змінюється щомісяця

Цільова аудиторія — СЕО, керівники фінансів, підприємці, інвестори.

🔔Київ | 16 вересня

🎟 Квитки вже у продажу

Кількість місць обмежена!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5110
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 2059 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 10:06

Форумчани!

16 вересня зустрічаємось на FinRetail 2025

Подія об’єднає фінанси, ритейл і технології — представники цих сфер ділитимуться досвідом взаємодії, обговорять майбутнє та свою роль у відновленні економіки.

Зображення

Заплановані дискусії:

✔️ Економіка відновлення: роль фінансів, бізнесу та цифрових рішень
✔️ Колаборації, що працюють: як спільні продукти банків, МФО та ритейлу створюють нову вартість
✔️ Штучний інтелект: виклики, сценарії, реальні кейси
Серед учасників — міністр фінансів, представники НБУ, фінтеху та e-commerce.

📝 Долучайтесь офлайн, щоб взяти максимум користі від події
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5110
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 2059 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:55

Форумчани, зустрічаємось 16 вересня на FinRetail 2025!

Конференція збере ком’юніті фінансистів, ритейлерів, банкірів, представників фінтеху. Вони обмінюватимуться досвідом взаємодії та впровадження цифрових технологій у банківські та фінансові продукти.

Зображення

🎤 На вас чекає насичена програма виступів та дискусій від топспеціалістів RozetkaPay, NovaPay, Platon, Kantar, iPay.ua, Приватбанку, Ощадбанку, Advanter Group, Varus, Аврора та інших компаній.

Долучайтесь, щоб розуміти, куди рухається ринок та як діяти, щоб не відставати від конкурентів.

🎫 Квитки ще є на сайті — долучайтесь!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5110
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 2059 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 13:08

FinRetail 2025: головна подія для фінансів і рітейлу в Україні

16 вересня у Києві відбудеться щорічна конференція FinRetail 2025.

Тут зустрінуться банкіри, підприємці, fintech-стартапи, e-commerce та представники держави.
Зображення

Ключові спікери:
Олексій Шабан, заступник голови НБУ
Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України
Андрій Длігач, стратег і футуролог
та ще 20+ експертів галузі.

У програмі:
інновації у фінансових та платіжних системах
роль держави в розвитку бізнес
нова податкова інфраструктура
digital-трансформація ринку

Вартість участі (спеціальна ціна до 07.09):
OFFLINE — 8000 грн
ONLINE — 4500 грн

👉 Після 7 вересня ціни зростуть.

Зареєструйтесь зараз і станьте частиною головної фінансової події осені!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5110
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 2059 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
INVESTFEST 2025
Ірина_ » Вів 29 лип, 2025 11:06
0 1886
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 лип, 2025 11:06
Ірина_
ROMI 2025
Ірина_ » Чет 05 чер, 2025 09:36
2 4010
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 чер, 2025 19:16
Ірина_
Invest Talk Summit 2025
Ірина_ » Чет 10 кві, 2025 13:26
4 9376
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 тра, 2025 09:24
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.