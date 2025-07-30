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на тему Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.

Додано: Сер 16 лип, 2025 17:58 Оберіг від прильотів!



Українці активно цікавляться такою опцією, як страхування житла від "прильотів". А після російського ракетно-дронового терору з початку літа це питання стає все більш актуальним. Тож як застрахувати ваше житло - скільки це може коштувати - розповідаємо у цьому відео.



00:00 Скільки коштує поліс від "прильотів": все про ціни

01:51 В яких регіонах житло від воєнних ризиків не застрахують

02:47 Важливі деталі для страхування квартири чи будинку від воєнних ризиків

03:27 Шо покриває поліс страхування житла від прильотів?

04:28 Відповідаємо на поширені запитання щодо страхування вашого житла від воєнних ризиків



Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини Українці активно цікавляться такою опцією, як страхування житла від "прильотів". А після російського ракетно-дронового терору з початку літа це питання стає все більш актуальним. Тож як застрахувати ваше житло - скільки це може коштувати - розповідаємо у цьому відео.00:00 Скільки коштує поліс від "прильотів": все про ціни01:51 В яких регіонах житло від воєнних ризиків не застрахують02:47 Важливі деталі для страхування квартири чи будинку від воєнних ризиків03:27 Шо покриває поліс страхування житла від прильотів?04:28 Відповідаємо на поширені запитання щодо страхування вашого житла від воєнних ризиківта не пропускайте важливі новини Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 5066 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1139 раз. Подякували: 2053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 лип, 2025 17:00 Захист від «прильотів»: що робити з квартирою, машиною, бізн



00:00 Тизер

01:06 Що таке страхування від воєнних ризиків і від яких саме втрат воно захищає?

02:58 Чому, не зважаючи на очевидні ризики, багато людей все ще не страхує своє майно?

08:29 Як давно страховий агрегатор Finance.ua почав пропонувати страхування саме від воєнних ризиків?

10:35 А от хто може оформити поліс від ракет та шахетів?

12:00 Чи можна оформити декілька об'єктів під одним договором?

13:02 Скільки часу онлайн займе страхування?

15:38 Як працює КАСКО від ракет та шахедів?

17:05 Яка середня вартість поліса для квартири в Києві?

18:39 Чи є райони або конкретні комплекси, де неможливо застрахувати житло?

20:06 Як працює страховка при повторному пошкодженні?

21:05 Що робити, якщо є державна допомога і поліс?

22:28 Скільки часу займає виплата?

22:52 Чи потрібно переоформлювати поліс при появі нових типів загроз?

24:50 Скільки українців отримали компенсацію?



Підписуйтеся Finance.ua-Страхування та не пропускайте важливу інформацію 00:00 Тизер01:06 Що таке страхування від воєнних ризиків і від яких саме втрат воно захищає?02:58 Чому, не зважаючи на очевидні ризики, багато людей все ще не страхує своє майно?08:29 Як давно страховий агрегатор Finance.ua почав пропонувати страхування саме від воєнних ризиків?10:35 А от хто може оформити поліс від ракет та шахетів?12:00 Чи можна оформити декілька об'єктів під одним договором?13:02 Скільки часу онлайн займе страхування?15:38 Як працює КАСКО від ракет та шахедів?17:05 Яка середня вартість поліса для квартири в Києві?18:39 Чи є райони або конкретні комплекси, де неможливо застрахувати житло?20:06 Як працює страховка при повторному пошкодженні?21:05 Що робити, якщо є державна допомога і поліс?22:28 Скільки часу займає виплата?22:52 Чи потрібно переоформлювати поліс при появі нових типів загроз?24:50 Скільки українців отримали компенсацію?та не пропускайте важливу інформацію Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 5066 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1139 раз. Подякували: 2053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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