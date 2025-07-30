Оберіг від прильотів!

Українці активно цікавляться такою опцією, як страхування житла від "прильотів". А після російського ракетно-дронового терору з початку літа це питання стає все більш актуальним. Тож як застрахувати ваше житло - скільки це може коштувати - розповідаємо у цьому відео.
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