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Оберіг від прильотів!

Оберіг від прильотів!
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 17:58

Оберіг від прильотів!



Українці активно цікавляться такою опцією, як страхування житла від "прильотів". А після російського ракетно-дронового терору з початку літа це питання стає все більш актуальним. Тож як застрахувати ваше житло - скільки це може коштувати - розповідаємо у цьому відео.

00:00 Скільки коштує поліс від "прильотів": все про ціни
01:51 В яких регіонах житло від воєнних ризиків не застрахують
02:47 Важливі деталі для страхування квартири чи будинку від воєнних ризиків
03:27 Шо покриває поліс страхування житла від прильотів?
04:28 Відповідаємо на поширені запитання щодо страхування вашого житла від воєнних ризиків

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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 17:00

Захист від «прильотів»: що робити з квартирою, машиною, бізн



00:00 Тизер
01:06 Що таке страхування від воєнних ризиків і від яких саме втрат воно захищає?
02:58 Чому, не зважаючи на очевидні ризики, багато людей все ще не страхує своє майно?
08:29 Як давно страховий агрегатор Finance.ua почав пропонувати страхування саме від воєнних ризиків?
10:35 А от хто може оформити поліс від ракет та шахетів?
12:00 Чи можна оформити декілька об'єктів під одним договором?
13:02 Скільки часу онлайн займе страхування?
15:38 Як працює КАСКО від ракет та шахедів?
17:05 Яка середня вартість поліса для квартири в Києві?
18:39 Чи є райони або конкретні комплекси, де неможливо застрахувати житло?
20:06 Як працює страховка при повторному пошкодженні?
21:05 Що робити, якщо є державна допомога і поліс?
22:28 Скільки часу займає виплата?
22:52 Чи потрібно переоформлювати поліс при появі нових типів загроз?
24:50 Скільки українців отримали компенсацію?

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Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5066
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1139 раз.
Подякували: 2053 раз.
 
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