17 липня Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністерки України. «За» проголосували 262 нардепи.
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Рада затвердила нову прем’єр-міністерку: що відомо про Юлію Свириденко
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Додано: Чет 17 лип, 2025 12:37
Рада затвердила нову прем’єр-міністерку: що відомо про...
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Рада затвердила нову прем’єр-міністерку: що відомо про Юлію Свириденко
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