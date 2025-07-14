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В Україні запускається найвигідніша
кешбек-програма — до...

В Україні запускається найвигідніша кешбек-програма — до...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 07:46

В Україні запускається найвигідніша кешбек-програма — до...

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Застосунок multi, розроблений командами minfin.com.ua та Finance.ua, запускає кешбек сервіс

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В Україні запускається найвигідніша кешбек-програма — до 14% за покупки
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 07:46

От здивували. На Letyshop кешбеки до 30% і іноді більше. Тому перевіряйте свою інформацію, це не найвищій кешбек.
darknestandrey
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Модератори: Ірина_, Модератор

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