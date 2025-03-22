За пів року до бюджету понад 75 млрд грн військового збору.
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Сплата військового збору зросла майже вчетверо — податкова
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:50
Сплата військового збору зросла майже вчетверо — податкова
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Сплата військового збору зросла майже вчетверо — податкова
Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:51
Ага, тільки це виявилося ніякою не підтримкою наших війскових, а черговою брехнею нашої влади. Бо окремий фонд для війскового збору не був створений все їде в загальний бюджет на підтримку зелених корупціонерів крадіїв бюджету за схемами гетманцева та дурнуваті забаганки зеленського на кшталт кешбеку хабів єдності тощо, оце першочергово.
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