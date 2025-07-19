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Додано: Суб 19 лип, 2025 17:03
Історія одного кота
Недалеко від нас донедавна жив вуличний кіт, хотілося б розповісти про його нелегку долю в світі людей. 7 років жив у якогось чувака, потім кіт йому набрид і той викинув його з 9-го поверху, але кіт, на диво, вижив і, напевно, не отримав, навіть серйозних травм, і прибився біля під'їзду. На 1-му поверсі жила бабця, яка свого часу врізала палицею по спині кошеня і покалічила його, після чого сама майже перестала ходити (бабця восени померла), так от її родичі, знову, на диво, почали годувати цього кота і зробили будиночок, і годували більше року (тепер годують голубів), аж тут нещодавно кіт зник, перебрався спочатку до іншого під'їзду, потім до іншого будинку, ніби ховався. Виявилось, отруїли, і, напевно, не тільки його, говорять, кілька днів кричав і дуже мучився. Так от ходять слухи, що отруїли ті ж люди, що і годували, бо їм заважали якісь блохи, навіть санстанцію якусь викликали, хоча це в голові не вкладається, більше року годувати, а потім так жахливо отруїти, і там є кому, на 2-му поверсі отой син відставника, що декілька років тому врубив музику і поїхав на своєму крутому джипі прямо на кішку і розчавив її, на 3-му - отой мент, що колись заходив до магазинчику на ринку і, тицяючи ксивою, вимагав іграшки для своєї доньки безкоштовно, він теж колись скаржився на якихось бліх (звідки вони на 3-му поверсі, незрозуміло, вони, взагалі, можуть бути хіба що з підвалу на 1-му, а той кіт весь час жив на вулиці).. До цивілізованого суспільства нам ще далеко...
Додано: Суб 19 лип, 2025 17:32
Якщо коротше, то не робіть так, вони нам довіряють, а в підсумку он що, це жахливо.
Додано: Суб 19 лип, 2025 17:55
Додано: Суб 19 лип, 2025 18:40
Додано: Суб 19 лип, 2025 18:53
Re: Історія одного кота
помиляєшся
Додано: Суб 19 лип, 2025 19:01
До Цивилизации нам далеко
В кои-то веки на Форуме прозвучал робкий призыв быть Человеком (огромный ежедневный труд), тут же набижали Свиньи и стали писать о своих сородичах.
Додано: Суб 19 лип, 2025 22:11
та якось підзадовбало коли на прифронтових територіях спасають собак і котів волонтери а на людей плювати.
Ну і на рахунок свиней, ви далеко не праві на рахунок "людяності" цих тварин.
Живуть правда в свинських умовах, що не сприяє, но на тварину компаньона потяне.
Додано: Суб 19 лип, 2025 22:25
Людей, напевно, теж рятують, просто, якщо відмовляються їхати, їх же не змусиш?
Да і це тут ні до чого, мова не про рятування, а про садизм та жорстокість.
Додано: Суб 19 лип, 2025 22:36
напевно? І куди їх вивозять якщо погоджуються їхати? Є їм де жити?
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