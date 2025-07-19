Історія одного кота

fox767676 написав:Десь у середині лютого 2014 ,ще до кульмінації майдану, вранці робив пересадку з м.Хрещатик на м.Майдан Незалежності. Там десь у переходах стола бабка не стара ще років 60 з котом в руках і голосно зверталась до бігаючих навколо бадьорих активістів - "Что вы делаете, зачем вы войну устраиваете?"
Я впевнений значна частина тих активістів втекла за кордон, бо їм насрати було на долю малозахищеннивх що пенсіонерів, що котів. А бабка та як у воду дивилась
не, ну хрымчане сами захотели жрать оливье с лопаты и парад ЧФ с "Адмиралом Кузнецовым" на всех парах три раза в неделю.
Как и те бакланы с терриконов, которым херово жилось в Донецке, особенно во время Евро2012.
При Жюльке майдана бы не было. Было б тихое "обелорусивание" крайыны.