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Історія одного кота
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Додано: Суб 19 лип, 2025 23:41
fox767676 написав:
Десь у середині лютого 2014 ,ще до кульмінації майдану, вранці робив пересадку з м.Хрещатик на м.Майдан Незалежності. Там десь у переходах стола бабка не стара ще років 60 з котом в руках і голосно зверталась до бігаючих навколо бадьорих активістів - "Что вы делаете, зачем вы войну устраиваете?"
Я впевнений значна частина тих активістів втекла за кордон, бо їм насрати було на долю малозахищеннивх що пенсіонерів, що котів. А бабка та як у воду дивилась
не, ну хрымчане сами захотели жрать оливье с лопаты и парад ЧФ с "Адмиралом Кузнецовым" на всех парах три раза в неделю.
Как и те бакланы с терриконов, которым херово жилось в Донецке, особенно во время Евро2012.
При Жюльке майдана бы не было. Было б тихое "обелорусивание" крайыны.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 08:40
fox767676
Есть Страна 1, которую ежедневно бомбит Страна 2, в течении 3,5года. При этом жители Страны 1 винят не Страну 2, а свою же Страну...мой богатый словарный запас ретирует перед такой "Логикой", а точнее как вас назвать (даже ругательств таких не придумано, т.к. человечество не сталкивалось ранее с такими персонажами, неологизм ждёт жителей Страны 1) ...Страна 2 не виновата, значит должна продолжать процесс...
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Додано: Нед 20 лип, 2025 09:13
барабашов написав: fox767676 написав:
Десь у середині лютого 2014 ,ще до кульмінації майдану, вранці робив пересадку з м.Хрещатик на м.Майдан Незалежності. Там десь у переходах стола бабка не стара ще років 60 з котом в руках і голосно зверталась до бігаючих навколо бадьорих активістів - "Что вы делаете, зачем вы войну устраиваете?"
Я впевнений значна частина тих активістів втекла за кордон, бо їм насрати було на долю малозахищеннивх що пенсіонерів, що котів. А бабка та як у воду дивилась
не, ну хрымчане сами захотели жрать оливье с лопаты и парад ЧФ с "Адмиралом Кузнецовым" на всех парах три раза в неделю.
Как и те бакланы с терриконов, которым херово жилось в Донецке, особенно во время Евро2012.
При Жюльке майдана бы не было. Было б тихое "обелорусивание" крайыны.
Тут знов тромб у турецького кольорового стиду.
Звʼязку між цитованим і відповіддю не простежується.
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