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Історія одного кота

Історія одного кота
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 23:41

  fox767676 написав:Десь у середині лютого 2014 ,ще до кульмінації майдану, вранці робив пересадку з м.Хрещатик на м.Майдан Незалежності. Там десь у переходах стола бабка не стара ще років 60 з котом в руках і голосно зверталась до бігаючих навколо бадьорих активістів - "Что вы делаете, зачем вы войну устраиваете?"
Я впевнений значна частина тих активістів втекла за кордон, бо їм насрати було на долю малозахищеннивх що пенсіонерів, що котів. А бабка та як у воду дивилась

не, ну хрымчане сами захотели жрать оливье с лопаты и парад ЧФ с "Адмиралом Кузнецовым" на всех парах три раза в неделю.
Как и те бакланы с терриконов, которым херово жилось в Донецке, особенно во время Евро2012.
При Жюльке майдана бы не было. Было б тихое "обелорусивание" крайыны.
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 08:40

Історія одного кота, хоча мова зовсім не про кота.

fox767676
Есть Страна 1, которую ежедневно бомбит Страна 2, в течении 3,5года. При этом жители Страны 1 винят не Страну 2, а свою же Страну...мой богатый словарный запас ретирует перед такой "Логикой", а точнее как вас назвать (даже ругательств таких не придумано, т.к. человечество не сталкивалось ранее с такими персонажами, неологизм ждёт жителей Страны 1) ...Страна 2 не виновата, значит должна продолжать процесс...
tvagel
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 09:13

  барабашов написав:
  fox767676 написав:Десь у середині лютого 2014 ,ще до кульмінації майдану, вранці робив пересадку з м.Хрещатик на м.Майдан Незалежності. Там десь у переходах стола бабка не стара ще років 60 з котом в руках і голосно зверталась до бігаючих навколо бадьорих активістів - "Что вы делаете, зачем вы войну устраиваете?"
Я впевнений значна частина тих активістів втекла за кордон, бо їм насрати було на долю малозахищеннивх що пенсіонерів, що котів. А бабка та як у воду дивилась

не, ну хрымчане сами захотели жрать оливье с лопаты и парад ЧФ с "Адмиралом Кузнецовым" на всех парах три раза в неделю.
Как и те бакланы с терриконов, которым херово жилось в Донецке, особенно во время Евро2012.
При Жюльке майдана бы не было. Было б тихое "обелорусивание" крайыны.

Тут знов тромб у турецького кольорового стиду.
Звʼязку між цитованим і відповіддю не простежується.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 10:34

Re: Історія одного кота

  tvagel написав:гатый словарный запас ретирует перед такой "Логикой", а точнее как вас назвать (даже ругательств таких не придумано, т.к. человечество не

в середине февраля никто никого не бомбил
но людям с фундаментальным образованием уже было ясно к чему все эти танцы приведут
достаточно было иметь перед глазами свежие примері Югославии\Ливии
развитие их процессов от митингов "за все хорошее,но с национальной спецификой" к полноценным войнам
Проблема втом что стало критически много людей которым не было понятно.
Как например ,националистически настроенным жителям Сербии в начале 90-х тоже например не было понятно что поддерживаемая ими политика в итоге приведет к дезинтеграции страны, а может и к бомбардировкам
Вы, чукча, до сих пор с родителями живете, или гостинку снимаете?
В ЦНАП до сих пор боитесь сходить из-за необновленных данных?
Помогла вам разбогатеть ваша ненависть к "совку" и его производным?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 12:51

  Banderlog написав:напевно? І куди їх вивозять якщо погоджуються їхати? Є їм де жити?

Ну, то я в тому сенсі, що нагадую. Напевно, є. Я в їхній шкурі не був, тому точно сказати не можу (вже звик вірити тільки своїм очам). Є нібито і компенсація оренди, і модульні будиночки. Як не військовозобов'язані, то можуть і закордон поїхати, якщо тут дуже важко, там ще й значну соціалку платять.
Але ж тварини тут ні до чого.
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