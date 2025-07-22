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#<12 Додано: Суб 19 лип, 2025 23:41 fox767676 написав: Десь у середині лютого 2014 ,ще до кульмінації майдану, вранці робив пересадку з м.Хрещатик на м.Майдан Незалежності. Там десь у переходах стола бабка не стара ще років 60 з котом в руках і голосно зверталась до бігаючих навколо бадьорих активістів - "Что вы делаете, зачем вы войну устраиваете?"

Я впевнений значна частина тих активістів втекла за кордон, бо їм насрати було на долю малозахищеннивх що пенсіонерів, що котів. А бабка та як у воду дивилась Десь у середині лютого 2014 ,ще до кульмінації майдану, вранці робив пересадку з м.Хрещатик на м.Майдан Незалежності. Там десь у переходах стола бабка не стара ще років 60 з котом в руках і голосно зверталась до бігаючих навколо бадьорих активістів - "Что вы делаете, зачем вы войну устраиваете?"Я впевнений значна частина тих активістів втекла за кордон, бо їм насрати було на долю малозахищеннивх що пенсіонерів, що котів. А бабка та як у воду дивилась

не, ну хрымчане сами захотели жрать оливье с лопаты и парад ЧФ с "Адмиралом Кузнецовым" на всех парах три раза в неделю.

Как и те бакланы с терриконов, которым херово жилось в Донецке, особенно во время Евро2012.

При Жюльке майдана бы не было. Было б тихое "обелорусивание" крайыны. не, ну хрымчане сами захотели жрать оливье с лопаты и парад ЧФ с "Адмиралом Кузнецовым" на всех парах три раза в неделю.Как и те бакланы с терриконов, которым херово жилось в Донецке, особенно во время Евро2012.При Жюльке майдана бы не было. Было б тихое "обелорусивание" крайыны. барабашов

Повідомлень: 5226 З нами з: 16.06.15 Подякував: 293 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лип, 2025 08:40 Історія одного кота, хоча мова зовсім не про кота. fox767676

Есть Страна 1, которую ежедневно бомбит Страна 2, в течении 3,5года. При этом жители Страны 1 винят не Страну 2, а свою же Страну...мой богатый словарный запас ретирует перед такой "Логикой", а точнее как вас назвать (даже ругательств таких не придумано, т.к. человечество не сталкивалось ранее с такими персонажами, неологизм ждёт жителей Страны 1) ...Страна 2 не виновата, значит должна продолжать процесс... tvagel

Повідомлень: 477 З нами з: 13.08.14 Подякував: 34 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лип, 2025 09:13 барабашов написав: fox767676 написав: Десь у середині лютого 2014 ,ще до кульмінації майдану, вранці робив пересадку з м.Хрещатик на м.Майдан Незалежності. Там десь у переходах стола бабка не стара ще років 60 з котом в руках і голосно зверталась до бігаючих навколо бадьорих активістів - "Что вы делаете, зачем вы войну устраиваете?"

Я впевнений значна частина тих активістів втекла за кордон, бо їм насрати було на долю малозахищеннивх що пенсіонерів, що котів. А бабка та як у воду дивилась Десь у середині лютого 2014 ,ще до кульмінації майдану, вранці робив пересадку з м.Хрещатик на м.Майдан Незалежності. Там десь у переходах стола бабка не стара ще років 60 з котом в руках і голосно зверталась до бігаючих навколо бадьорих активістів - "Что вы делаете, зачем вы войну устраиваете?"Я впевнений значна частина тих активістів втекла за кордон, бо їм насрати було на долю малозахищеннивх що пенсіонерів, що котів. А бабка та як у воду дивилась

не, ну хрымчане сами захотели жрать оливье с лопаты и парад ЧФ с "Адмиралом Кузнецовым" на всех парах три раза в неделю.

Как и те бакланы с терриконов, которым херово жилось в Донецке, особенно во время Евро2012.

При Жюльке майдана бы не было. Было б тихое "обелорусивание" крайыны. не, ну хрымчане сами захотели жрать оливье с лопаты и парад ЧФ с "Адмиралом Кузнецовым" на всех парах три раза в неделю.Как и те бакланы с терриконов, которым херово жилось в Донецке, особенно во время Евро2012.При Жюльке майдана бы не было. Было б тихое "обелорусивание" крайыны.

Тут знов тромб у турецького кольорового стиду.

Звʼязку між цитованим і відповіддю не простежується. Тут знов тромб у турецького кольорового стиду.Звʼязку між цитованим і відповіддю не простежується. Hotab Повідомлень: 15743 З нами з: 15.02.09 Подякував: 402 раз. Подякували: 2434 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лип, 2025 10:34 Re: Історія одного кота tvagel написав: гатый словарный запас ретирует перед такой "Логикой", а точнее как вас назвать (даже ругательств таких не придумано, т.к. человечество не гатый словарный запас ретирует перед такой "Логикой", а точнее как вас назвать (даже ругательств таких не придумано, т.к. человечество не

в середине февраля никто никого не бомбил

но людям с фундаментальным образованием уже было ясно к чему все эти танцы приведут

достаточно было иметь перед глазами свежие примері Югославии\Ливии

развитие их процессов от митингов "за все хорошее,но с национальной спецификой" к полноценным войнам

Проблема втом что стало критически много людей которым не было понятно.

Как например ,националистически настроенным жителям Сербии в начале 90-х тоже например не было понятно что поддерживаемая ими политика в итоге приведет к дезинтеграции страны, а может и к бомбардировкам

Вы, чукча, до сих пор с родителями живете, или гостинку снимаете?

В ЦНАП до сих пор боитесь сходить из-за необновленных данных?

Помогла вам разбогатеть ваша ненависть к "совку" и его производным? в середине февраля никто никого не бомбилно людям с фундаментальным образованием уже было ясно к чему все эти танцы приведутдостаточно было иметь перед глазами свежие примері Югославии\Ливииразвитие их процессов от митингов "за все хорошее,но с национальной спецификой" к полноценным войнамПроблема втом что стало критически много людей которым не было понятно.Как например ,националистически настроенным жителям Сербии в начале 90-х тоже например не было понятно что поддерживаемая ими политика в итоге приведет к дезинтеграции страны, а может и к бомбардировкамВы, чукча, до сих пор с родителями живете, или гостинку снимаете?В ЦНАП до сих пор боитесь сходить из-за необновленных данных?Помогла вам разбогатеть ваша ненависть к "совку" и его производным? fox767676 Повідомлень: 3783 З нами з: 13.06.20 Подякував: 408 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 лип, 2025 12:51 Banderlog написав: напевно? І куди їх вивозять якщо погоджуються їхати? Є їм де жити? напевно? І куди їх вивозять якщо погоджуються їхати? Є їм де жити?

Ну, то я в тому сенсі, що нагадую. Напевно, є. Я в їхній шкурі не був, тому точно сказати не можу (вже звик вірити тільки своїм очам). Є нібито і компенсація оренди, і модульні будиночки. Як не військовозобов'язані, то можуть і закордон поїхати, якщо тут дуже важко, там ще й значну соціалку платять.

Але ж тварини тут ні до чого. Ну, то я в тому сенсі, що нагадую. Напевно, є. Я в їхній шкурі не був, тому точно сказати не можу (вже звик вірити тільки своїм очам). Є нібито і компенсація оренди, і модульні будиночки. Як не військовозобов'язані, то можуть і закордон поїхати, якщо тут дуже важко, там ще й значну соціалку платять.Але ж тварини тут ні до чого. hxbbgaf Повідомлень: 22634 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2370 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 лип, 2025 15:01 fox767676 написав: tvagel написав: гатый словарный запас ретирует перед такой "Логикой", а точнее как вас назвать (даже ругательств таких не придумано, т.к. человечество не гатый словарный запас ретирует перед такой "Логикой", а точнее как вас назвать (даже ругательств таких не придумано, т.к. человечество не

в середине февраля никто никого не бомбил

но людям с фундаментальным образованием уже было ясно к чему все эти танцы приведут

достаточно было иметь перед глазами свежие примері Югославии\Ливии

развитие их процессов от митингов "за все хорошее,но с национальной спецификой" к полноценным войнам

Проблема втом что стало критически много людей которым не было понятно.

Как например ,националистически настроенным жителям Сербии в начале 90-х тоже например не было понятно что поддерживаемая ими политика в итоге приведет к дезинтеграции страны, а может и к бомбардировкам

Вы, чукча, до сих пор с родителями живете, или гостинку снимаете?

В ЦНАП до сих пор боитесь сходить из-за необновленных данных?

Помогла вам разбогатеть ваша ненависть к "совку" и его производным? в середине февраля никто никого не бомбилно людям с фундаментальным образованием уже было ясно к чему все эти танцы приведутдостаточно было иметь перед глазами свежие примері Югославии\Ливииразвитие их процессов от митингов "за все хорошее,но с национальной спецификой" к полноценным войнамПроблема втом что стало критически много людей которым не было понятно.Как например ,националистически настроенным жителям Сербии в начале 90-х тоже например не было понятно что поддерживаемая ими политика в итоге приведет к дезинтеграции страны, а может и к бомбардировкамВы, чукча, до сих пор с родителями живете, или гостинку снимаете?В ЦНАП до сих пор боитесь сходить из-за необновленных данных?Помогла вам разбогатеть ваша ненависть к "совку" и его производным?

Хоч ця вся демагогія тут ні до чого (бідний кіт точно тут ні до чого), але скажу, не можна у всьому звинувачувати Майдан. Згідно із твоєю логікою, треба всім сидіти і мовчати, що б не сталося, і терпіти будь-які вибрики влади і забити на право на протест. А може, це влада була винна, коли погнала беркутів по-звірячи бити і калічити тих людей 30 листопада, що мирно стояли і співали пісні? І може, взагалі, справа не в цьому, а в тому, що путлер захотів розширити свої володіння? Може, і ультиматум до всього НАТО щодо кордонів до 97-го року путлер висунув через Майдан? І може, проблема, навпаки, в тому, що Майдан рано розійшовся і не проконтролював, щоб нова влада знову не сіла на потоки і не розвела корупцію? Хоча я вже і сумніваюся, чи пішов би на Майдан, якби знав, що корупція буде продовжуватись, в НАТО і ЄС нас все одно не візьмуть, так ще й буде війна на знищення, в якій ще й силовики, відставники, багато офіцерів не будуть брати участі, і буде як в анекдоті про пожежника, а будуть хапати хворих людей і везти на ДВРЗ, а потім місяцями катати, якщо не беруть, чи відправляти на смерть (хвора людина - ще той воїн, буквально на днях люди на базарі розказували, схопили туберкульозника і вже вбили).. Хоч ця вся демагогія тут ні до чого (бідний кіт точно тут ні до чого), але скажу, не можна у всьому звинувачувати Майдан. Згідно із твоєю логікою, треба всім сидіти і мовчати, що б не сталося, і терпіти будь-які вибрики влади і забити на право на протест. А може, це влада була винна, коли погнала беркутів по-звірячи бити і калічити тих людей 30 листопада, що мирно стояли і співали пісні? І може, взагалі, справа не в цьому, а в тому, що путлер захотів розширити свої володіння? Може, і ультиматум до всього НАТО щодо кордонів до 97-го року путлер висунув через Майдан? І може, проблема, навпаки, в тому, що Майдан рано розійшовся і не проконтролював, щоб нова влада знову не сіла на потоки і не розвела корупцію? Хоча я вже і сумніваюся, чи пішов би на Майдан, якби знав, що корупція буде продовжуватись, в НАТО і ЄС нас все одно не візьмуть, так ще й буде війна на знищення, в якій ще й силовики, відставники, багато офіцерів не будуть брати участі, і буде як в анекдоті про пожежника, а будуть хапати хворих людей і везти на ДВРЗ, а потім місяцями катати, якщо не беруть, чи відправляти на смерть (хвора людина - ще той воїн, буквально на днях люди на базарі розказували, схопили туберкульозника і вже вбили).. hxbbgaf Повідомлень: 22634 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2370 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. 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