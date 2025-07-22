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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:56

  Investor_K написав:1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість


P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан

Інтелігентний
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 19:19

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

:D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: найкраща тема цього форуму :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 13:23

  yama написав::D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: найкраща тема цього форуму :mrgreen:

То чому ти не пишеш в ній?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 19:01

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

От була добра хороша тема , поки не прийшов Хотаб і не на…в в ній
yama
 
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  #<12
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