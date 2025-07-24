І Ночкін з другом))
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Додано: Сер 23 лип, 2025 23:19
І Ночкін з другом))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 лип, 2025 23:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 лип, 2025 23:25
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Інвестора_К
розкажіть про свою першу інвестицію
Додано: Сер 23 лип, 2025 23:36
Додано: Чет 24 лип, 2025 00:53
Кастетом и горячим утюгом можно добиться большего ROI , чем просто горячим утюгом
Додано: Чет 24 лип, 2025 01:21
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Чет 24 лип, 2025 01:52
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
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