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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:19

  flyman написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:куда ми любим Клаву К ..."


нє нас, а вас (лєйтєнант Шуба)

Зображення
І Ночкін з другом))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 лип, 2025 23:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:25

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Інвестора_К
розкажіть про свою першу інвестицію

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:36

  fox767676 написав:Інвестора_К
розкажіть про свою першу інвестицію

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Він завжди святкував день інформації та способів її отримання,
Hotab
 
Повідомлень: 15761
З нами з: 15.02.09
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 00:53

Кастетом и горячим утюгом можно добиться большего ROI , чем просто горячим утюгом
fox767676
 
Повідомлень: 3817
З нами з: 13.06.20
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 01:21

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

fox767676 написав:Кастетом и горячим утюгом можно добиться большего ROI , чем просто горячим утюгом
fox767676
 
Повідомлень: 3817
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 01:52

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Test
fox767676
 
Повідомлень: 3817
З нами з: 13.06.20
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  #<12345
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