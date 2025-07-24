Investor_K написав:1. Небагатослівність 2. Дружність та відсутність ворогів 3. Бажання навчатися 4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?" 5. Відданість форуму. 6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів 7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість
P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан
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Це констатація факту. Наприклад, столиця Бутану -Тхімпху. І що?
fox767676 написав:И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: 15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! 16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 17 Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
инвестор , время многозначительно ироничных молчунов подошло к концу вы либо перестраиваетесь, благодарите за полученные фидбеки и делаете работу над ошибками ставите всем быстренько "+", развиваете свои мысли и открываете свою позицию в сообщениях, полноценно включаетесь в жизнь интернет-коллектива либо безвовзвратно отправляетесь на свалку интернета ферштейн ?