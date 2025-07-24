Действительно, номерной бот упрекает других в ботоводстве )
Ты бы мог создать свою ветку и там тестировать.
Или офигенному програмисту не доступны такие понятие как "environment разработки", "environment тестирования", "environment продуктива" ?
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Додано: Чет 24 лип, 2025 14:49
Действительно, номерной бот упрекает других в ботоводстве )
Ты бы мог создать свою ветку и там тестировать.
Или офигенному програмисту не доступны такие понятие как "environment разработки", "environment тестирования", "environment продуктива" ?
Додано: Чет 24 лип, 2025 16:02
Аргументуйте, плз, свою точку зору.
Додано: Чет 24 лип, 2025 16:17
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Нельзя быть таким идеальным
Поставил + за сообщение. Если меня поддержат, хоть какое-то пятно на солнце появится
Додано: П'ят 25 лип, 2025 05:10
Додано: П'ят 25 лип, 2025 06:15
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Пан Панда!
Вы за праздник проставляться думаете чи як?
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