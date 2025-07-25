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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:34

Сибарит

Вы либо акватарку\ник смените, либо исключите из своего лексикона слова типа "понты"
Не знаю дошло ли до вас мое июньское послание
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:41

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Я не хочу свою душу бачити на Троєщині


Це публічна зневага до жителів столичного мікрорайону.
Хотабе, Вам же ніколи не писали образи. З Вами культурно та інтелігентно. Як так?

Я не хотів зневажати весь район міста.
Тільки вас . :oops:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:42

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Поздняки метаться

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fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:30

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:
  Сибарит написав:Я дико извиняюсь, но Киев - это город на правом берегу Днепра


А ПОХ це шо?

Ругательство :lol:

Це стиль життя
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 15:44

  fox767676 написав:Поздняки метаться

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Всегда есть большой шанс, что тот, кто угрожает - сам окажется по неприятную сторону утюга или паяльника
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:30

  Hotab написав:Investor_K
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Хотів спитати.. Коли такі як ви раптом вирішують на новий рік зайнятись отим самим кексом, як вони потім коли одягаються, розрізняють де чий пояс з собачої шерсті

Не знаю. Це ви запитайте у своєї сучки.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:36

Халк Хоган

Вчора помер. Молодий ще був. Я і досі люблю його боі дивитися. У нього справжній троєщинський характер був.
RIP
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:37

  Investor_K написав:Вчора помер. Молодий ще був. Я і досі люблю його боі дивитися. У нього справжній троєщинський характер був.
RIP

Син Інвестора зайшов?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:14

  Investor_K написав:Вчора помер. Молодий ще був. Я і досі люблю його боі дивитися. У нього справжній троєщинський характер був.
RIP


Помер дід Максим, та й хрін з ним

От Оззі - молодець. Дав останній концерт, поставив крапку і склеїв ласти
pesikot
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