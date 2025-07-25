Штатний форумний псіхолог казав, що зараз iq не треба. Головне щоб був eq гарно розпухший.
Доречі психолог вас характеризував (тут публічно) як людину невисокого розуму. Я з ним не повністю згоден: не факт що ви людина.
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:52
Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:04
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Цікаво, хто цей фахівець? Запрошую його до спілкування.
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