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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:52
Investor_K написав:
Хотабу з Хотабсону до цього дуже далеко.
IQ не вистачає
Штатний форумний псіхолог казав, що зараз iq не треба. Головне щоб був eq гарно розпухший.
Доречі психолог вас характеризував (тут публічно) як людину невисокого розуму. Я з ним не повністю згоден: не факт що ви людина.
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:04
Цікаво, хто цей фахівець? Запрошую його до спілкування.
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Investor_K
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Додано: Суб 26 лип, 2025 13:37
Investor_K написав:
Цікаво, хто цей фахівець? Запрошую його до спілкування.
Кажуть, що той фахівець навіть на власній гілці не з"являється
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pesikot
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Додано: Суб 26 лип, 2025 15:31
pesikot написав: Investor_K написав:
Цікаво, хто цей фахівець? Запрошую його до спілкування.
Кажуть, що той фахівець навіть на власній гілці не з"являється
Чому тоді Хотаб із Хотабсона робить такі безпідставні заяви?
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Investor_K
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Додано: Суб 26 лип, 2025 15:35
Investor_K написав: pesikot написав: Investor_K написав:
Цікаво, хто цей фахівець? Запрошую його до спілкування.
Кажуть, що той фахівець навіть на власній гілці не з"являється
Чому тоді Хотаб із Хотабсона робить такі безпідставні заяви?
Хотаб не робить висновки, він лише процитував того фахівця ...
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pesikot
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Додано: Суб 26 лип, 2025 16:04
Щоб трохи втішити троєщинського дідуся, варто зазначити, що вищезгаданий спеціаліст дуже рідко (майже ніколи) не вгадував і робив безпідставні заяви . То може дід і трохи має розуму, хто зна. Можливо його останні дописи нічого не значать
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Додано: Суб 26 лип, 2025 16:10
Можливо, навіть не лише у цьому році, а й за останнє десятиріччя
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Investor_K
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:27
Не здивуюсь, якщо ця тема буде номінована на найкращу тему форуму
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Investor_K
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Додано: Нед 27 лип, 2025 16:06
Investor_K написав: pesikot написав: Investor_K написав:
Вчора помер. Молодий ще був. Я і досі люблю його боі дивитися. У нього справжній троєщинський характер був.
RIP
Помер дід Максим, та й хрін з ним
От Оззі - молодець. Дав останній концерт, поставив крапку і склеїв ласти.
Красиво закінчив свій творчий шлях
Я захоплююсь такими людьми.
але вважаєте, що крапку ставити ще рано
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Додано: Нед 27 лип, 2025 16:07
Investor_K написав:
Не здивуюсь, якщо ця тема буде номінована на найкращу тему форуму
в номінації "Найскромніший форумчанин"
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