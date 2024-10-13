|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 30 лип, 2025 16:06
moveton написав: klug написав:
Більше карток богу карток. Головне не переплутати: ти сьогодні єМалятко чи єРотшильдятко.
Хорошее же дело. Значит теперь и младенцы смогут покупать ОВГЗ и получать выплаты по ним
Головне щоб "карʼєра" не виглядала як "єМалятко - пакунок школяра - виплата по безробіттю"
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 358
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|1893
|
|
|0
|3277
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|6933
|