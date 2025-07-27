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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 19:02

  Shaman написав:а може весь час з мобілки? я там не знайшов, де ставити "+".

У меня только что получилось.
Я знаю 2 способа:
1. В меню страницы выбираем пункт "версия дл ПК", ставим плюсик и переключаемся обратно.
2. Жмем кнопку "жалоба", выбираем пункт "прочее" и в комментарии просим модератора поставить плюсик 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 19:22

  Сибарит написав:
  Investor_K[quote="5876692:sergey_sryvkin[quote="5874368:Investor_K написав:1. Небагатослівність

... Багато слів...

P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан

Жодного лайку = невдячна тварюка :)

Просто мені подабаються слова мізер та мінімалізм. Я універ закінчив на самі трійки. Давав могарич, щоб ставили 3, а не 4 чи 5[/quote]
Настоящий минималист купил бы одну двойку 😁[/quote]
З двійкою не закінчив би.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 19:24

  Сибарит написав:
  Shaman написав:а може весь час з мобілки? я там не знайшов, де ставити "+".

У меня только что получилось.
Я знаю 2 способа:
1. В меню страницы выбираем пункт "версия дл ПК", ставим плюсик и переключаемся обратно.
2. Жмем кнопку "жалоба", выбираем пункт "прочее" и в комментарии просим модератора поставить плюсик 😁

тобто так й є - у мобільній версії немає можливості поставити плюс. але щоб про це дізнатися має виникнути потреба поставити "+" 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 19:26

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Просто мені подабаються слова мізер та мінімалізм. Я універ закінчив на самі трійки. Давав могарич, щоб ставили 3, а не 4 чи 5

Настоящий минималист купил бы одну двойку 😁

а мені здавалося й "2", й "3" можна отримати безкоштовно - навіть легше, ніж безкоштовно отримати "5" :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 19:39

  Shaman написав:а мені здавалося й "2", й "3" можна отримати безкоштовно - навіть легше, ніж безкоштовно отримати "5" :D

Вы знаете, зачем придумали белый шоколад? 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 19:50

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Сибарит написав:
  Shaman написав:а мені здавалося й "2", й "3" можна отримати безкоштовно - навіть легше, ніж безкоштовно отримати "5" :D

Вы знаете, зачем придумали белый шоколад?
Для дискримінації чорного
Faceless
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  #<1 ... 78910
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