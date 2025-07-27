так старий сам накинув на вентилятор, а тепер дивується, що й його зачепило?
це в анекдотах всі кругом дровосеки, а я в білому. в житті чомусь на всіх потрапляє
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 28 лип, 2025 00:00
Додано: Пон 28 лип, 2025 05:15
Додано: Пон 28 лип, 2025 06:05
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
До того ж у мене вентилятор Де Лонгі. Він майже безшумний.
Додано: Пон 28 лип, 2025 06:18
1. Про лайки вчора надано вичерпну відповідь. Навіть віслюк у киівському зоопарку каже, що усе зрозуміло.
2. Мій герой -Форест Гамп. Він усього досяг завдяки тугодумості
3.16 років чекав, що ви створете цю тему. Але ваш інтелект також в районі Фореста
4. Завдяки форуму (дякую мудрим авторам та адміністрації) дещо прикупив за останні роки.
А ви проктерендгембл хто такий, щоб давати мені оцінку?
|