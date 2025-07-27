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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 00:00

  Investor_K написав:Не дають старому відпочити

так старий сам накинув на вентилятор, а тепер дивується, що й його зачепило? :oops:

це в анекдотах всі кругом дровосеки, а я в білому. в житті чомусь на всіх потрапляє 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 05:15

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Не дають старому відпочити

так старий сам накинув на вентилятор, а тепер дивується, що й його зачепило? :oops:

це в анекдотах всі кругом дровосеки, а я в білому. в житті чомусь на всіх потрапляє 8)

При чому тут вентлятор? Шахеди не давали спокою. Ви мабуть не в Києві
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 06:05

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

До того ж у мене вентилятор Де Лонгі. Він майже безшумний.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 06:18

  prodigy написав:
  Investor_K написав:
  anduzenko написав:1. Красивый
2. Умный
3. Скромный
4. Честный
Потом - всё остальное

Приємно читати обʼєктивну оцінку


1. невдячний
(за 16 років на форумі жодного не подякував)
2. нерозумний (жодного розумного запитання)
3.нескромний (створити тему для себе)
4.не інвестор

1. Про лайки вчора надано вичерпну відповідь. Навіть віслюк у киівському зоопарку каже, що усе зрозуміло.
2. Мій герой -Форест Гамп. Він усього досяг завдяки тугодумості
3.16 років чекав, що ви створете цю тему. Але ваш інтелект також в районі Фореста
4. Завдяки форуму (дякую мудрим авторам та адміністрації) дещо прикупив за останні роки.

А ви проктерендгембл хто такий, щоб давати мені оцінку?
Investor_K
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  #<1 ... 891011
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