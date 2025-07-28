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За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 28 лип, 2025 00:00
Investor_K написав:
Не дають старому відпочити
так старий сам накинув на вентилятор, а тепер дивується, що й його зачепило?
це в анекдотах всі кругом дровосеки, а я в білому. в житті чомусь на всіх потрапляє
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Shaman
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Додано: Пон 28 лип, 2025 05:15
Shaman написав: Investor_K написав:
Не дають старому відпочити
так старий сам накинув на вентилятор, а тепер дивується, що й його зачепило?
це в анекдотах всі кругом дровосеки, а я в білому. в житті чомусь на всіх потрапляє
При чому тут вентлятор? Шахеди не давали спокою. Ви мабуть не в Києві
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Investor_K
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Додано: Пон 28 лип, 2025 06:05
До того ж у мене вентилятор Де Лонгі. Він майже безшумний.
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Investor_K
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Додано: Пон 28 лип, 2025 06:18
prodigy написав: Investor_K написав: anduzenko написав:
1. Красивый
2. Умный
3. Скромный
4. Честный
Потом - всё остальное
Приємно читати обʼєктивну оцінку
1. невдячний
(за 16 років на форумі жодного не подякував)
2. нерозумний (жодного розумного запитання)
3.нескромний (створити тему для себе)
4.не інвестор
1. Про лайки вчора надано вичерпну відповідь. Навіть віслюк у киівському зоопарку каже, що усе зрозуміло.
2. Мій герой -Форест Гамп. Він усього досяг завдяки тугодумості
3.16 років чекав, що ви створете цю тему. Але ваш інтелект також в районі Фореста
4. Завдяки форуму (дякую мудрим авторам та адміністрації) дещо прикупив за останні роки.
А ви проктерендгембл хто такий, щоб давати мені оцінку?
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Investor_K
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Додано: Пон 28 лип, 2025 08:01
А ви проктерендгембл хто такий, щоб давати мені оцінку?
Один з тих, кого ви про неї запитували. Ви виявились неготові чути правду? 😅
- я хочу, щоб в наших стосунках ми завжди казали один одному правду, яка б вона не була…
- ти інколи така *банута…
- не таку ..
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Hotab
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Додано: Пон 28 лип, 2025 08:31
Hotab написав:
А ви проктерендгембл хто такий, щоб давати мені оцінку?
Один з тих, кого ви про неї запитували. Ви виявились неготові чути правду? 😅
- я хочу, щоб в наших стосунках ми завжди казали один одному правду, яка б вона не була…
- ти інколи така *банута…
- не таку ..
Але ж мене цікавить обʼєктивна оцінка. Яку мені було б приємно читати, якою б вона не була
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Investor_K
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Додано: Пон 28 лип, 2025 08:40
Investor_K написав:
А ви проктерендгембл хто такий, щоб давати мені оцінку?
звернулись до спільноти форуму про оцінку, подивиться на назву гілки (робить висновки з причини і наслідків), мені 14 років було байдуже до ваших дописів,
чогось вам закортіло отримати оцінку вашого існування на форумі,
після всього-образи, як дитина
(якщо вам 75+ зрозуміло, якщо 65+ то зарано для маячні)
5.нарцисизм
6. не здатність сприймати критику (відірваність від реальності, наслідки деменції чи
аспергер?)
7.хамство
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Додано: Пон 28 лип, 2025 09:25
prodigy написав: Investor_K написав:
А ви проктерендгембл хто такий, щоб давати мені оцінку?
звернулись до спільноти форуму про оцінку, подивиться на назву гілки (робить висновки з причини і наслідків), мені 14 років було байдуже до ваших дописів,
чогось вам закортіло отримати оцінку вашого існування на форумі,
після всього-образи, як дитина
(якщо вам 75+ зрозуміло, якщо 65+ то зарано для маячні)
5.нарцисизм
6. не здатність сприймати критику (відірваність від реальності, наслідки деменції чи
аспергер?)
7.хамство
Точно не обʼєктивна оцінка. Це просто емоційна реакція на засоби гігієни. Я ж просив обєктивно!
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Додано: Пон 28 лип, 2025 12:39
звертаюсь до Модераторів: треба припинити флуд, закрийте це лайно , персональна тема
виявилась флудом
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Додано: Пон 28 лип, 2025 12:45
Investor_K написав:
Але ж мене цікавить обʼєктивна оцінка. Яку мені було б приємно читати, якою б вона не була
Все знают, что краткость - сестра таланта, но мало кто помнит, что она ещё и мачеха гонорара 😁
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