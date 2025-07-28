RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 12:48

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Але ж мене цікавить обʼєктивна оцінка. Яку мені було б приємно читати, якою б вона не була

Все знают, что краткость - сестра таланта, но мало кто помнит, что она ещё и мачеха гонорара 😁


Ваша правда.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10441
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 12:50

  prodigy написав:звертаюсь до Модераторів: треба припинити флуд, закрийте це лайно , персональна тема
виявилась флудом


Шановний. Ви не зобовязані знаходитись у цій гілці. Це Ваша добра воля. ваш вибір. Добровільний.

P.S. Вам трохи болісно програвати інтелектуальну дуель дименційному дідусю. Але плз тримайте свої емоції при собі.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10441
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 13:28

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

інтелектуальну


Га?
Дебільноваті питання по колу «де зберігаєш гроші?», «буде дешевше?» то дуже далеко від інтелекту. Але хай буде. Бо якщо викошувати і банити всіх подібних, то залишусь лише я 😅😅😅
А мені самому не дуже цікаво 😅
Hotab
 
Повідомлень: 15809
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2440 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 13:41

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Hotab написав:Дебільноваті питання по колу «де зберігаєш гроші?», «буде дешевше?» то дуже далеко від інтелекту.


Де ви у цій гілці та під час спілкування з PG побачили такі запитання? Перемога за рахунок емоційності. Холодний і витриманий інтелект проти емоційного хаосу опонента.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10441
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 13:56

Investor_K
Де ви у цій гілці


Інтелект не може бути «у цій гілці».. чи поза гілкою..
Він або є, або як у вас.
Hotab
 
Повідомлень: 15809
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2440 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 14:01

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Hotab написав:Інтелект не може бути «у цій гілці».. чи поза гілкою..
Він або є, або як у вас.

Нє.Хотабе, ви сьогодні все не в ціль.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10441
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 14:08

Investor_K
Скажете, коли почнеться «прийняття».
Hotab
 
Повідомлень: 15809
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2440 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3448)
28.07.2025 14:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.